消防悲歌…明揚惡火排第4 近10年共31位打火兄弟因公殉職

屏東工廠大火釀9死、98傷及1失聯，其中有4名消防人員殉職。根據消防署統計，近10年重大火警消防殉職者共計12案、31人，以桃園新屋保齡球館及敬鵬公司案各6人最多。

屏東明揚國際科技股份有限公司工廠22日傍晚發生大火，4名消防人員因爆炸受困火場，6名員工來不及逃出。屏東縣政府統計截至24日上午8時止，共計造成9死、1（員工）失聯、98人輕重傷，有4名消防人員殉職。

根據消防署最新統計資料顯示，自民國102年起，近10年重大火警消防殉職人數總計為12案、31人，其中又以104年1月桃園新屋保齡球館及107年4月桃園平鎮區敬鵬公司火警死傷最為慘重，分別都造成6名消防人員殉職；再來為103年7月高雄市前鎮區、苓雅區石化氣爆案，共有5名消防人員殉職。

這次屏東工廠大火有4名消防人員罹難，為殉職人數位居第4多的案件。

統計資料指出，102年7月搶救新北市泰山區家具工廠火災，因閃燃造成2名消防人員殉職；108年10月搶救台中市大雅區工廠火警，也有2名消防人員殉職。

造成1名消防人員殉職事件，分別有102年2月搶救新北市五股工廠火災、103年3月北市仁愛路地下室倉庫火災爆燃、103年6月新北市中和區華夏之星大廈地下停車場汽車火警、106年10月新竹縣湖口鄉光電公司廠房火警、107年9月搶救高雄市茄萣區住宅火警和110年6月搶救彰化縣喬友大樓火警。

消防署透過新聞訊息說明，為協助地方增補消防人力，內政部訂定「充實消防人力推動計畫」，以5年增補3000人為目標。但消防人力增補是依地方制度法規定，屬地方政府權責，經查自108年起至今年8月已增補地方消防人力2920人，至今年底預計再增補194人，總計將增補3114人。

消防署指出，預計可達成充實消防人力推動計畫目標，計畫將持續推動至117年，合計將可增補6000人，將持續促請地方消防機關配合推動擴充編制及預算員額，並滾動檢討提列特考需用名額，目前消防署擴增訓練中心容訓量達1300多人，可充分容納地方人力招訓需求。