快訊

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

亞運柔道／「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金 楊勇緯激動落淚

最後失聯者找到了！家屬靠佛珠辨認出身分「淚喊回家」 全案10死、98傷

消防悲歌…明揚惡火排第4 近10年共31位打火兄弟因公殉職

中央社／ 台北24日電
屏東工廠大火釀9死、98傷及1失聯，其中有4名消防人員殉職。根據消防署統計，近10年重大火警消防殉職者共計12案、31人。聯合報記者／劉學聖 攝影
屏東工廠大火釀9死、98傷及1失聯，其中有4名消防人員殉職。根據消防署統計，近10年重大火警消防殉職者共計12案、31人。聯合報記者／劉學聖 攝影

屏東工廠大火釀9死、98傷及1失聯，其中有4名消防人員殉職。根據消防署統計，近10年重大火警消防殉職者共計12案、31人，以桃園新屋保齡球館及敬鵬公司案各6人最多。

屏東明揚國際科技股份有限公司工廠22日傍晚發生大火，4名消防人員因爆炸受困火場，6名員工來不及逃出。屏東縣政府統計截至24日上午8時止，共計造成9死、1（員工）失聯、98人輕重傷，有4名消防人員殉職。

根據消防署最新統計資料顯示，自民國102年起，近10年重大火警消防殉職人數總計為12案、31人，其中又以104年1月桃園新屋保齡球館及107年4月桃園平鎮區敬鵬公司火警死傷最為慘重，分別都造成6名消防人員殉職；再來為103年7月高雄市前鎮區、苓雅區石化氣爆案，共有5名消防人員殉職。

這次屏東工廠大火有4名消防人員罹難，為殉職人數位居第4多的案件。

統計資料指出，102年7月搶救新北市泰山區家具工廠火災，因閃燃造成2名消防人員殉職；108年10月搶救台中市大雅區工廠火警，也有2名消防人員殉職。

造成1名消防人員殉職事件，分別有102年2月搶救新北市五股工廠火災、103年3月北市仁愛路地下室倉庫火災爆燃、103年6月新北市中和區華夏之星大廈地下停車場汽車火警、106年10月新竹縣湖口鄉光電公司廠房火警、107年9月搶救高雄市茄萣區住宅火警和110年6月搶救彰化縣喬友大樓火警。

消防署透過新聞訊息說明，為協助地方增補消防人力，內政部訂定「充實消防人力推動計畫」，以5年增補3000人為目標。但消防人力增補是依地方制度法規定，屬地方政府權責，經查自108年起至今年8月已增補地方消防人力2920人，至今年底預計再增補194人，總計將增補3114人。

消防署指出，預計可達成充實消防人力推動計畫目標，計畫將持續推動至117年，合計將可增補6000人，將持續促請地方消防機關配合推動擴充編制及預算員額，並滾動檢討提列特考需用名額，目前消防署擴增訓練中心容訓量達1300多人，可充分容納地方人力招訓需求。

明揚 屏東 火災 消防員

延伸閱讀

彰化消防員不再捕蜂捉蛇 消防局：要從最血汗縣市除名

安全是回家唯一的路 鍾東錦要求消防落實資訊權救火

明揚工廠惡火 藍營批：蔡英文補足消防人力承諾跳票

屏東勇消施寶翔殉職 花蓮富里分隊消防局發文悼念

相關新聞

最後失聯者找到了！家屬靠佛珠辨認出身分「淚喊回家」 全案10死、98傷

屏東科技產業園區的明揚國際科技專門製作高爾夫球具，22日傍晚廠區發生大火爆炸事故全案造成百人死傷重大事故，最後一名失聯員...

為何引發爆炸？明揚大火現場冒「白色煙霧」 屏縣府追因：不排除架橋劑

明揚公司大火造成嚴重9死1失聯98傷，屏縣府消防局當天接獲報案，廠方說產生白色煙霧，消防員到場，廠商未提供完整的化學物品...

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」一場惡火，造成4名勇消殉職，董事長劉安晧今哽咽指想向消防員上香，並指會慰問撫卹絕...

4勇消殉職…明揚董座心情難以平靜 哽咽致歉：想向消防員上香

明揚今舉行重訊記者會，現場記者會上，明揚董事長劉安晧一直不發一語，媒體問題是否有話想說，劉安晧語帶哽咽的表示，事件發生後...

哭喊殉職消防員名字…明揚大火4勇消家屬下午招魂 場面悲痛哀戚

屏東製作高爾夫球明揚國際科技公司廠房22日傍晚發生爆炸大火意外，造仍百人死傷重大事件，4名消防員殉職，四人的家屬今下午到...

明揚大火釀災…多樣性災難頻傳 衛福部將爭取預算：提升第一線傷者存活率

專門生產高爾夫球、球具的明揚國際科技廠區22日發生大火、爆炸，造成逾百人死傷，含4名消防員殉職。當事件發生時，大批緊急救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦