李強：大陸發展是美機遇

美國總統拜登表示，他在廿國集團（G20）峰會期間會見了中國大陸國務院總理李強。雙方到底談了什麼？大陸外交部發言人毛寧昨回應，李強當時向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。

至於拜登訪問越南時談及中國經濟及台海局勢，稱北京面臨經濟困難導致其侵台可能性降低，毛寧則回批，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。

據澎湃新聞報導，毛寧昨天在大陸外交部例行記者會上證實，李強出席廿國集團領導人峰會期間，在會場同與會的拜登等多國領導人進行了簡短交流。

毛寧說，李強向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。拜登則表示，美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展。

針對拜登在越南時提及，中國面臨經濟困難導致其侵台可能性降低，又指中國的能力恐怕已不及從前，毛寧回稱，台灣是中國的台灣，是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。

至於美國與越南關係升級，毛寧指出，中方注意到越方多次強調，發展中越全面戰略合作夥伴關係是越南的外交優先方向，也是越對外交往的頭等優先。中方認為，各國發展雙邊關係不能針對第三方，不能損害地區和平穩定與發展繁榮。

她並稱，中方要求美方處理與亞洲國家關係時，必須尊重地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同心聲，遵守國際關係基本準則，摒棄霸權和冷戰思維。