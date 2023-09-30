綠蛋案警方辦案神速 法界：太過火

家住新北的謝姓民眾在臉書貼文自稱買到「台農」臭綠蛋，行政院長陳建仁稱此為「假訊息」，農業部更以妨害名譽提告，警方也火速上門約談，引發適法性及違反程序正義討論。法界質疑，妨害名譽是要有特定對象，且指摘傳述足以毀損他人名譽等構成要件，但民眾貼文中，既未指摘任何人，也沒有汙辱農業部官員，農業部更不是自然人，提告妨害名譽已不適當，警方以刑法偵辦顯然也過火。

警方辦案神速，也引發熱議。檢方指出，一般警方受理妨害名譽案，從立案到報請檢察官指揮、調取資料、寄發約談通知書，最後函送地檢署，都要一至兩個月的時間，對比「綠蛋案」警方在短短八小時內就查到謝姓男子真實身分，如此快速的「辦案效率」，與過往正常處理程序有極大差異。

謝姓民眾稱自己所打的這顆綠蛋是在全聯門市購買的台農洗選蛋，但卻遭到農業部提告，不少人就質疑，跟農業部有何關係？有檢察官指出，妨害名譽是告訴乃論之罪，構成要件必須是抽象的謾罵或是指摘傳述足以毀損他人名譽的事情，但無論如何都須有被害人。另有法官分析，從民眾PO綠蛋圖文中，並未指訴任何人，也沒侮辱農業部那位官員，也就是沒有誹謗任何人的名譽，且農業部本身是部會機關，而非自然人，提告妨害名譽並非適法，警方以刑法火速偵辦顯然也過火。

有法官認為，民眾貼圖綠蛋若主觀上是呼籲他人注意，應受言論自由保護，若農業部主張引起社會恐慌，頂多以社維法查辦，但從行政院長定調假訊息、農業部提告妨害名譽，不論法律構成要件，應是希望達到震懾民眾閉口不談。

也有檢察官指出，民眾買到問題蛋在網路貼文，這樣的資訊有利大眾，但警方卻以高強度如同追緝殺人犯方式「火速找到人破案」，原因只是事涉食安。以緊急搜索而言，夜間搜索住宅尚須法官同意，何況僅是妨害名譽的約談動作，如此十萬火急，令人匪夷所思。

法界人士認為，對付「假訊息」最好方法，就是將真實情況公開，陳建仁如果認為民眾所言是假訊息，只要請身為公部門擁有強大公眾資源的農業部召開記者會，說明「事實真相」，假訊息將不攻自破。

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