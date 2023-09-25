賣場雞蛋被掃光 中秋後恐再漲

進口蛋爭議不斷，民眾轉向購買國產蛋，記者昨實地走訪新北市大賣場，貨架上一盒六十三元國產蛋銷售一空。近日蛋商公會決議本周起每台斤批發價漲二元，新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻預估，中秋節後會再漲價，可能一口氣漲五元。

王景鴻說，年初因缺蛋黑市價格居高不下，讓蛋商吃不消。原本行價是一箱廿台斤九○○元，缺蛋後，變成一箱加價一○○元，隔兩天要進貨又再追加，最高曾喊到一箱一九○○元。王認為，農業部進口雞蛋讓黑市哄抬情況自然消失，如今消費者不買進口蛋，轉向國產蛋，預估年底還是會缺蛋。

王景鴻說，蛋價多由蛋商公會的議價委員制定，若缺蛋價格當然會變高，農業部不希望價格變太高，進口雞蛋抑制蛋價，作法沒錯；如今國產蛋需求再起，彰化又有供應商喊要加價才賣，現在一箱已快破千。

王景鴻透露，近日蛋商公會決議每台斤批發價由五十三元漲至五十五元，中秋節過後蛋需求量大增，他預估會一次漲五元至六○元，一箱價格差一○○元。

記者走訪新北大賣場，十顆盒蛋價格落在六十三元至一四九元不等，雖然貨架還有蛋，但一盒六十三元國產蛋已銷售一空。有消費者說，怕下一周價格再漲，已多買二盒蛋囤著。

台北市傳統市場昨也出現搶蛋潮，一早傳統雜貨店才剛補貨，就被民眾搶光，近午再度補貨。連鎖超市昨上午蛋架也空蕩蕩，記者上午十一時左右見貨架上還有最後一盒，不到五分鐘蛋架全空，價格較高的有機蛋品也被掃光，再度湧現搶蛋熱潮。

進口蛋爭議持續延燒，北市府要求畜產會補正蛋品流向資料，畜產會遲未提供完整資料，北市府確定將開罰。市長蔣萬安昨出訪南韓前再度說重話，衛生局前天再稽查中央畜產會，畜產會仍表示要和農業部討論後，才能提供完整資料，北市府確定開罰三萬至三百萬元，若畜產會持續不提供，市府會持續開罰。