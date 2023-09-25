新聞眼／農業部別只會補貼進口蛋

進口雞蛋爭議延燒近一個月，農業部不斷強調專案進口雞蛋政策方向正確，能有效消弭黑市價格，讓消費者吃得到蛋、買得到合理價格的蛋。如今國產蛋價又重回今年三月缺蛋時的歷史新高，凸顯農業部這半年的進口政策亂花納稅人的錢，雞蛋產銷問題回到原點，國內缺蛋問題仍在。

去年底、今年初，國內缺蛋情況嚴峻，不僅蛋價飆漲，市面上更是一蛋難求，農委會斥資數億元，從國外進口逾億顆雞蛋，儘管蛋荒看似確實稍稍紓解，但最應該重視的雞蛋產業結構性問題卻始終沒有解決，難怪只要國內對於國產蛋的需求量一旦提升，蛋價就跟著上升。

至於近期爆發的進口蛋食安爭議，更是農業部自己惹出來的禍，為了解決蛋荒，花錢大舉從國外進口雞蛋，但冷鏈斷鏈的問題未解，效期有疑慮，進口蛋標示不明、液蛋洗產地、進口蛋混充國產蛋銷售等，政府管理失能又失靈，才導致消費者對於進口蛋失去信心。

諷刺的是，如今國內雞蛋產量尚未恢復，但秋冬禽流感季節卻即將來臨，反觀國內雞蛋產業大多是老舊、防疫條件差的中小場雞舍，老舊禽舍改建腳步緩慢，一但疫情爆發，難保蛋雞不會出問題，國內缺蛋恐成惡性循環。

對於缺蛋問題一再上演，專家學界早就疾呼，蛋雞產業需通盤檢討，無論是飼養環境、種雞引進、生物安全、產蛋率、疾病防治資訊等，整個產業鏈都有很大進步空間，只是農業部過去忙著補貼進口蛋，結果大半年過去，繞了一圈卻又回到原點。

年初缺蛋時，農業部除忙著反駁缺蛋事實，還伸出「無形的手」壓抑蛋價。進口蛋爭議持續延燒，農業部仍不斷強調進口政策正確，能有效平抑國內雞蛋產銷失衡及價格，但國內每日雞蛋需求量仍有約九十萬顆缺口。

針對缺蛋議題及即將到來的禽流感季節，農業部首要做的，應該要盡快回歸專業，超前部署，規畫及思考後續各式農產品產銷調節問題，否則即便農業部仰賴的進口蛋專案持續到明年，那專案結束後呢？我國蛋雞產業準備好了嗎？這才是農業部當前最應重視且立即著手處理的問題。