蛋價漲2元飆今年高點 蛋農：年底恐重演缺蛋情況

產地與批發價 本月二度調漲

蛋商公會昨天表示，蛋價評議委員會前天開會決議，本周雞蛋產地價從每台斤四十三點五元漲至四十五點五元，批發價從每台斤五十三元漲至五十五元；這是蛋價本月第二度調漲，產地價與批發價都重回今年新高點。

進口蛋食安爭議不斷，多個縣市學校營養午餐禁用液蛋。蛋商公會理事長林天來證實，雞蛋產地價與批發價雙雙調漲二元，由於民眾對進口蛋購買意願下降，本土蛋出現搶購潮造成供不應求，因此調漲蛋價。

目前本土雞蛋產量尚未恢復，入秋後又是禽流感高峰期，中秋節過後蛋價恐漲更多，年底缺蛋情況恐再重演。蛋農預估，年底至明年春節，蛋價可能超越年初黑市價格，達新高點。

蛋價重回高點 製表／胡瑞玲

產地傳加價 業者憂黑市再現

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，進口蛋爭議導致不管是廠商自行進口，還是農業部配發的蛋，民眾只要聽到是「進口的」就拒買，根本賣不掉。他表示，國內產量無法滿足消費者需求，已聽聞南部產地開始加價賣，每箱約一千一百元至一千兩百元，憂心今年初的黑市情況將再重現，屆時又會出現找不到蛋、吃不到蛋的情況。

彰化二林蛋農陳秋池說，原本要平衡產銷的進口蛋爆出食安問題，消費者沒信心，又回頭搶本土雞蛋，但飼養雞隻需要時間，「今年底至過年都還缺蛋，蛋價會達到高點，甚至會比年初黑市價格更高」，若今年冬天禽流感疫況較不嚴重，預估明年四月後，本土雞蛋供需才會恢復穩定。

今天才漲價 昨已現搶買潮

雞蛋產地價與批發價今天才調漲，但桃園市桃園、中壢部分傳統市場攤商昨天已出現零售蛋價率先漲價至一斤五十五元。劉姓業者表示，現在進口蛋大家不敢吃，傳統市場零售的國產雞蛋供不應求，批發價悄悄上漲，只好跟著漲。

儘管蛋價上漲，不少消費者則認為，吃得安心最重要。黃姓女子表示，昨到一家黃昏市場業者零售雞蛋，標榜國產蛋一斤五十五元，算起來不比賣場雞蛋貴，主要是吃了安心。