畜產會不給資料 北市府要罰 最重300萬元

進口蛋爭議延燒，畜產會遭北市府要求提供蛋品流向，北市衛生局昨約談畜產會，畜產會卻稱基於維護往來廠商權益，如未有具體違反食品安全衛生管理法內容，無法提供相關資料。衛生局指出，確定開罰畜產會三萬元至三百萬元，明天將會確定金額。

北市府食安官和衛生局日前到畜產會稽查，要求提供各代工業者受託生產冷凍殺菌液蛋日期，包括產品批號、有效期限、數量、庫存地點及數量也都沒有提供，但畜產會前天下午提供相關資料，盡是農業部官方網站等公開資料，內容不齊全。

台北市長蔣萬安昨說，畜產會給市府資料還是不齊全，因此衛生局昨天再次請他們說明，詳述相關的過程，如果還是一樣的避重就輕，一定依法該開罰就開罰。

衛生局指出，昨約談後，畜產會稱要求提供的資料涵蓋數個縣市、多家食品業者跟物流業者，基於維護往來廠商營業資料安全與權益，如未有具體違反食品安全衛生管理法內容，無法提供相關資料。

衛生局表示，將依違反食品安全衛生管理法第四十七條第十一款及第十二款規定，規避、妨礙、拒不提供資料，確定開罰三萬元至三百萬元，下周一將會確定開罰金額。

中市府重罰金寶50萬

台中衛生局食安處追查金寶蛋品科技公司涉嫌以進口蛋製作液蛋假冒國產蛋，九月廿日發文要求金寶蛋品提供蛋製品產製及流向資料，但截至昨天仍未提供，市府昨重罰五十萬元，全案移送地檢署偵辦。

食安處表示，截自昨天共日夜稽查二百廿家業者，目前縣市之間持續互助，加強情資交流，雖然問題蛋品的流向等情資仍不夠透明，但市府仍密切配合檢方偵辦。