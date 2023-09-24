冷眼集／綠色恐怖蔓延 賴清德不該噤聲

一位有專業知識的民眾接連在網路上踢爆政府政策謬誤，隨即遭受不明人士威脅，甚至連家人安危都出現顧慮。這場景若把事發地遮起來，大概十個人有九個會猜，是發生在中國大陸等極權國家；不幸的是，這是在民進黨執政下所發生的真實案例；綠色執政下，監督政府而被「查水表」的案例更不在少數。

網路霸凌威脅恐嚇，不只讓小老百姓心生畏懼，連民代都是受害者，立委林為洲、孔文吉揭發總統府前秘書長蘇嘉全外甥涉弊案，隨即遭不明人士電話恐嚇「要吃土豆（子彈）還是芭樂（手榴彈）？」立委王鴻薇也被恐嚇警告，對方揚言「臉書上講一次民進黨，你就多挨一刀」，還問她「能吃幾顆子彈」，最近王質詢進口雞蛋政策，竟又收到同一網路帳號恐嚇。

「塔綠班」網軍猖獗，但凡質疑民進黨，就會被出征。「Lin bay好油」版主並非有名的公眾人物，也無意藉由這些對政府的監督來博取聲量，全然就是一個普通老百姓本於自己的專業知識，講出進口蛋政策不合理處，為公共利益發聲，卻也受到人身威脅。蛋蛋疑雲演變成食安危機，政府無法釋疑，塔綠班就傾巢而出要人閉嘴，解決不了問題，只好解決點出問題的人。

民進黨號稱追求民主進步，卻無法保護言論自由、讓人民免於恐懼，蔡政府執政七年多以來，在野黨民代監督政府遭恐嚇、學界更充斥寒蟬效應，現連小老百姓對公共議題發表意見，竟也遭人身安全威脅。

綠色恐怖氛圍瀰漫，那些躲在暗處攻擊恐嚇的手段，囂張至極，賴清德肯定不陌生，二○一九年民進黨黨內總統初選時，賴同樣被不具名的網軍狠狠修理，逼得他公開向蔡總統喊話「請總統要求網軍停止修理我！」賴清德若對自己被網軍攻擊仍有記憶，不該噤聲不語，應當站出來聲援Lin bay好油，以證明他捍衛守護民主的誓言，不是喊喊而已。