聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲：「一蛋知秋」 民進黨多糟糕
進口蛋爭議延燒，民眾黨總統參選人柯文哲昨再批評，農業部前部長陳吉仲請辭，留下說不清楚的爛帳，人家說一葉知秋，這是「一蛋知秋」，當前民進黨跟貪汙畫上等號，從疫苗、口罩、光電到雞蛋，每條都要貪汙。網紅「館長」陳之漢昨也批評，沒看過這麼扯的採購、這麼扯的浪費，一般人隨便就開罰，「陳吉仲應該要抓去關」。
柯文哲表示，從進口雞蛋爭議就能看出民進黨多糟糕，從頭到尾沒有一件事情合理，一家資本額五十萬元的一人公司，而且停業還沒復業，卻能取得上億元的生意；政府買一億四千多萬顆雞蛋，到底報廢多少，數量兜不攏，剩下雞蛋的流向，政府也講不清楚，到底有多少蛋流到市面，政府一定有紀錄，不敢拿出來一定有問題。
柯文哲昨質問副總統、民進黨總統參選人賴清德，要不要出來講話，要不要組調查團調查？現在只看到陳吉仲跟中央畜產會前董事長林聰賢下台，今天立法院專案報告是不是隨便找替死鬼擋一下就好？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言