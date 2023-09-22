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柯文哲：「一蛋知秋」 民進黨多糟糕

聯合報／ 記者林縉明張睿廷丘采薇／台北報導
針對近日進口蛋所引發的爭議，柯文哲表示，人家說「一葉知秋」，從蛋就知道當前的民進黨有多糟糕。記者杜建重／攝影
針對近日進口蛋所引發的爭議，柯文哲表示，人家說「一葉知秋」，從蛋就知道當前的民進黨有多糟糕。記者杜建重／攝影

進口蛋爭議延燒，民眾黨總統參選人柯文哲昨再批評，農業部前部長陳吉仲請辭，留下說不清楚的爛帳，人家說一葉知秋，這是「一蛋知秋」，當前民進黨跟貪汙畫上等號，從疫苗、口罩、光電到雞蛋，每條都要貪汙。網紅「館長」陳之漢昨也批評，沒看過這麼扯的採購、這麼扯的浪費，一般人隨便就開罰，「陳吉仲應該要抓去關」。

柯文哲表示，從進口雞蛋爭議就能看出民進黨多糟糕，從頭到尾沒有一件事情合理，一家資本額五十萬元的一人公司，而且停業還沒復業，卻能取得上億元的生意；政府買一億四千多萬顆雞蛋，到底報廢多少，數量兜不攏，剩下雞蛋的流向，政府也講不清楚，到底有多少蛋流到市面，政府一定有紀錄，不敢拿出來一定有問題。

柯文哲昨質問副總統、民進黨總統參選人賴清德，要不要出來講話，要不要組調查團調查？現在只看到陳吉仲跟中央畜產會前董事長林聰賢下台，今天立法院專案報告是不是隨便找替死鬼擋一下就好？

雞蛋 農業部 陳吉仲 柯文哲 貪汙 口罩 陳之漢 林聰賢 賴清德

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