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游淑慧：勤億買了600萬顆巴西蛋

聯合報／ 記者楊正海魯永明／連線報導
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。圖／報系資料照
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。圖／報系資料照

巴西蛋流向未明，國民黨北市議員游淑慧昨揭露中央畜產會資料，巴西蛋的第一名大買家居然是國內知名勤億蛋品六月到九月，陸續買了一萬六六八五箱、多達六百萬顆巴西蛋，但勤億蛋品九月十五日才在官網聲明，指雞蛋來源百分之百是國產蛋。消息傳出，昨晚聲明疑在官網消失。

嘉義市衛生局長廖育瑋昨晚說，衛生局主動清查轄區大蛋品商勤億蛋品科技公司嘉義廠，三至五月間有農業部進口的美國、泰國、土耳其、菲律賓等國，共二百二十萬顆雞蛋賣給通路商，並未逾期，未違反食安法；另，查出共有一百七十萬顆由農業部委託代工的巴西液蛋，交還給農業部。勤億蛋品公司嘉義廠人員說，針對進口蛋品問題，上班由主管回答。記者至截稿前無法取得勤億蛋品說法。

游淑慧表示，巴西蛋的流向終於揭曉，根據畜產會提供的資料，台農公司五月進口了四三一二箱巴西蛋，而同屬涂萬財所有的信興蛋品，則在八月進了七二九九箱、九月一四六八箱蛋，買了超過四七○萬顆的巴西蛋，這些蛋到哪了？

此外，游淑慧還點名巴西蛋第一名大買家居然是勤億蛋品，勤億蛋品是台灣市售蛋龍頭廠商，她表示，而勤億蛋品日前才聲明雞蛋來源百分百為國產蛋，她一直上網反複查詢，有沒有同名、第二家勤億蛋品。

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