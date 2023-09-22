農業部：進口失控、冷鏈不當致大量過期

近期進口雞蛋事件引發食安疑慮等諸多爭議，農業部畜牧司司長張經緯昨天赴民眾黨團報告，向總召邱臣遠與黨團幹部等人進行說明，張經緯坦言，業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足，強調未來將由業者自行進口，同時加強溯源管理。

對於國民黨主席朱立倫質疑農業部作法完全違反食安法，政府違法一樣要開罰，一樣應該嚴懲到底。食藥署長吳秀梅回應，尊重地方衛生局裁罰權，將加強跨部會溝通與人員訓練，避免類似事件再發生。

對於這些因為聽從農業部指示錯標被移送檢調的業者，農業部常次杜文珍說，業者被查到事實就是事實，該調查就調查，至於要不要開罰，可依照業者說明判定。

但農業部的說法引發在野黨立委不滿，國民黨立委賴士葆昨出示文件表示，金寶就是配合畜產會「來料加工」進口蛋，農業部一開始還對雲林縣府稱雲林沒有進口蛋，等於政府要求廠商做假。

賴士葆表示，進口殼蛋加工後就寫台灣液蛋，農業部還公然說謊，等於政府要求廠商作假，將在近期提案修法，對教唆企業造假的政府官員等提出規範。

國民黨立委李德維也批評，雞蛋進口到台灣、把殼打破變液體蛋就能變成台灣蛋，農業部前部長陳吉仲任內發生公務員讓廠商造假行為，對老百姓重罰，但農業部一句「督導不周」並致歉，說個「實質轉型」就想卸責了嗎？行政院長陳建仁應說清楚。

立法院今天開議，陳建仁將提出專案進口雞蛋專案報告，也將成為朝野攻防焦點。國民黨立院黨團總召曾銘宗說，陳吉仲雖已辭職，但進口蛋衍生食安問題，將要求陳揆先道歉。

行政院發言人林子倫昨轉述，陳建仁感謝陳吉仲付出；不實攻擊都會過去，但是扎實的農業建設、有感的農民福利，都會留存下來。