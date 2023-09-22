冷眼集／進口蛋之亂 農業部還要亂多久

進口雞蛋爭議至今超過三周，並未隨著農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢請辭而停歇。愈來愈多證據顯示，今年政府首次以「專案」、「緊急」的方式大規模進口雞蛋，從進口業者的選定與資格，到冷鏈斷鏈徒增食安風險，還出現進口蛋混充國產蛋銷售，甚至大量過期報廢，凸顯農業部為了搶快，一路開綠燈，但後續配套沒想好，走一步算一步，摸象過河的農業部該好好建立制度了。

平抑物價進出口，本應是經濟部的事，農業部職掌應在於輔導國內農業、照顧農民和調整升級產業體質，但年初缺蛋嚴重時，當時的農委會除了忙著反駁缺蛋事實以外，還忙著壓抑蛋價；而架上雞蛋如何標示、進口產品的追蹤追溯，則是衛福部的事，但農業部攬了一堆本業外的事，卻每個環節都掉鏈。

當國內雞蛋生產不足時，靠進口產品減輕生產壓力是對的，但外界卻不解，為何不是像過去一樣是開放貿易商自由進口，政府只要控制總量即可，輕稅簡政即可完成；卻要大費周章，限特定廠商才能辦理的專案進口模式？

農業部當初決定進口這麼大量的帶殼蛋，而捨棄相對風險較低的冷凍進口液蛋與蛋粉，加上當時國際上供應吃緊，「有蛋就好」的決定，當初是否有做過評估風險，到底需要多少數量，該怎麼運送與保存，是否都有計畫好；到底是國內產量沒掌握，還是進口數量預測失準，真的應該好好對外交代。

更令人不解的是，過去畜產會不是沒辦理雞蛋進口的經驗，為何這次會如此荒腔走板？

這一路進口雞蛋爭議，農業部不斷強調進口策略是對的，有助平抑國內雞蛋產銷失衡和價格，但到七月底，農業部共進口一點四億顆雞蛋，算起來也不過五、六天的國內雞蛋需求量，且其中還銷毀五千多萬顆過期雞蛋，到底真是進口雞蛋平抑黑市價格，還是其實是國內蛋雞換羽已到一個程度，恢復生產弭平產銷失衡。

缺蛋事件短期間還不會落幕，面對即將到來的禽流感季節，我國的蛋雞產業準備好因應這個冬天嗎？農業部恐怕要趕緊拋開口水回歸專業，才有機會在這個冬天避險。