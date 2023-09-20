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媒體人曝陳吉仲請辭內幕：蔡英文被賴清德人馬「逼宮」

聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉認為，賴清德在農業部長陳吉仲請辭過程扮演逼宮角色，才讓陳吉仲二度請辭獲准。圖／聯合報系資料照片
吳子嘉認為，賴清德在農業部長陳吉仲請辭過程扮演逼宮角色，才讓陳吉仲二度請辭獲准。圖／聯合報系資料照片

農業部部長陳吉仲因進口蛋屢爆爭議，昨(19)日二度請辭獲准。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在昨日的晚間政論節目《關鍵時刻》即表示，陳吉仲請辭一事兩天內反轉，關鍵在於副總統及民進黨2024年的總統參選人賴清德人馬，因為想力挽受到雞蛋爭議暴跌的民調，逼宮總統蔡英文

吳子嘉在節目《關鍵時刻》指出，陳吉仲請辭獲准，「就是蔡英文同意了，蔡英文同意他滾蛋了，受不了，就是賴系人馬去逼宮了，這就是賴清德逼宮蔡英文成功，所以陳吉仲滾蛋。」

吳子嘉說，陳吉仲還在說自己被抹黑，但現在地方政府檢查後發現，各地都有過期蛋，目前還要看高雄市長陳其邁的態度。但過期蛋的處理重點不在銷毀，還在說一堆奇怪的事，以為只要撐過賴清德的民調回升就沒事。讓吳子嘉認為，陳吉仲今後的未來應該農業無關了，「下一個政權也不會用他」。

吳子嘉指出，「陳吉仲辦記者會就是拖時間，他已經不想幹了，他先跟你翻臉，然後跑去總統府攤牌，也是賴、蔡妥協的結果。」

雞蛋 農業部 陳吉仲 蔡英文 賴清德 民調 陳其邁 2024選舉 2024總統選舉

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