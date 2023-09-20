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新聞眼／陳林下台 蛋爭議未畫下句點

聯合報／ 本報記者胡瑞玲

進口蛋爭議風波不斷，行政院周五將赴立法院專案報告，不料農業部長陳吉仲和主責進口蛋專案，負責協調國內外採購雞蛋、驗收、借貸款項及核配雞蛋的中央畜產會董座林聰賢昨雙雙宣布請辭，明天生效。雖然兩人躲過立院報告，但相關疑點、爭議還有進口蛋流向，不能因為兩人的去職畫下句點，還是得追清楚、說明白。

陳吉仲跟林聰賢昨晚透過臉書宣布請辭，陳吉仲仍強調，對專案進口雞蛋的執行過程，遭外界不實的抹黑、造謠、指控，林聰賢則細數三年來挺過口蹄疫非疫區、非洲豬瘟阻絕境外，但感嘆終究無法阻絕「政治口水的瘟疫」。顯然他們還是認為，這一連串從黑箱作業到食安疑慮，都是政治操作與「假訊息」所致。

問題是，先是陳吉仲因為處理蛋荒束手無策，還一直對外宣稱沒缺蛋，直到星火燎原，才緊急進口，卻又爆出超思五十萬資本一人公司獨攬進口雞蛋六成、八千多萬顆。原本成立宗旨為建立產銷調節機制，達到事前預警、穩定產銷目標的畜產會，不但沒有發揮既有功能，在進口雞蛋的專案中，還扮演起「商業合約中的甲方（買方）」，違背畜產會非營利的型態，根本亂了套，迄今仍說不明的黑箱疑雲。

超思爭議尚未釐清，再爆出五月底就已離港的巴西蛋，居然效期是到十月五日，繼而引爆一連串的食安危機，不僅有業者將進口蛋混入本土蛋液，還標示國產，也混入散裝蛋中賣進市場，新北市更查獲這些液蛋已被學生吃下肚，但農業部到畜產會迄今仍未清楚說明這些進口蛋流向及數量。

這些爛攤子民進黨政府別想著隨著陳吉仲及林聰賢的去職跟著船過水無痕，仍必須要給社會一個清楚的答案。

雞蛋 農業部

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