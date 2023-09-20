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各地查倉儲 台中發現「未來蛋」

聯合報／ 本報記者／連線報導

進口蛋食安爭議延燒，由於民眾憂心，須清點的蛋品數量龐大，加上中央提供資料不全，不少地方政府搶先派員到倉儲進行聯合稽查，台中前天查獲鐿豐蛋品廠「未來蛋」，高雄信興蛋品昨未能提供接受農業部進口蛋數量與流向資料，都將挨罰。

台中市食安處表示，鐿豐蛋品廠生產的洗選蛋，出現洗選日期標示不實，前天稽查時發現蛋殼上已打上昨天的日期，數量一六五五顆，已涉及違反食安法，後續將依規處辦，該批蛋品必須改正標示或改製後才能販賣。

台中市長盧秀燕表示，這段期間自力稽查，竟查到「未來蛋」，已洗選好的蛋卻標註未來日期。衛生局長曾梓展說，將依規開罰四萬至四百萬。

高市府、屏縣府和食藥署昨聯手稽查台農與相關企業信興蛋品在屏東洗選場、高市小港區及仁武區等倉儲，共有進口蛋卅一萬五千餘顆，信興未能提供接受農業部進口蛋數量與流向資料，高市衛生局昨再開出第二張拒絕配合的罰單；另有近一千萬顆過期，要求銷毀或移動前須衛生局核備。

桃園市衛生局稽查發現，原先存放全日物流桃園觀音倉儲有二○九三箱，其中一二○七箱、約四十三萬多顆蛋在保存期限前運往蛋品工廠，已帶回資料追查流向；另因保存期限不同，待銷毀箱數會有增減，廠商也可自行銷毀，都將進一步比對數量。

雞蛋 農業部

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