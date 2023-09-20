巴西蛋流向3食品商 產品已上市

農業部、中央畜產會昨提供巴西蛋流向資料給台北市府，食品大廠義美及北市宇貹農產、桃園勝大食品名列其中，時間已隔數月，商品早已上市，甚至被消費者吃下肚。義美表示，檢驗合格才向畜產會購買，已用來生產蛋糕；宇貹農產和勝大食品暫不回應。

台北市長蔣萬安連兩天下通牒，要求農業部、畜產會昨天下班前提供巴西進口蛋品流向，農業部昨天下午終於發函提供，內容僅兩張紙，包含三家廠商及取得進口蛋的數量，資料顯示三家業者都使用巴西蛋。

資料顯示，宇貹農產有十八點一萬顆，進口國包括巴西、土耳其及美國；義美有一五○點三萬顆，為澳洲、巴西、美國；勝大食品一一二點三萬顆，來自土耳其、巴西及泰國，總計二八○點七萬顆。

北市府表示，農業部提供資料不夠完整，將要求盡速補充進口蛋完整銷售資訊，包括數量、加工廠商、用途去向等，再轉請各縣市衛生局依權管查處。市議員柳采葳也批「資料殘缺」，且其中涉及食品大廠義美，恐怕讓很多人中秋過節過得不安心。

柳采葳說，資料最大的問題在於沒有明確載明巴西蛋到底用多少，只列出進口蛋的國別，難道農業部刻意要隱瞞什麼？農業部也不提供其他縣市業者資料，難道其他縣市使用問題蛋、製成食品，不會賣到台北市嗎？北市又要如何追查？

義美表示，八月中旬缺蛋時，曾直接向中央畜產會購買六批雞蛋，其中一批有少量巴西蛋，但購買前都經過「食品安全研究所」做過農藥、動物用藥檢驗，合格才購買，後來用於條裝蛋糕。義美呼籲各單位盡速查明真相，農政單位應盡速解決缺蛋問題。

宇貹農產表示，林姓負責人不在，無法回應。勝大食品表示，該廠目前配合衛生局稽查，是否有進口蛋以及相關使用情形，正接受稽查中，不便說明。桃園市衛生局將進一步調查釐清蛋品流向。