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進口蛋爭議延燒！陳吉仲近兩週網路聲量破30萬 高點原因揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

農業部長陳吉仲近日因超思公司進口巴西蛋一事爭議不斷，面對外界的種種質疑，陳吉仲於昨（17）傳出請辭消息，但後續行政院發言人林子倫回應，陳吉仲雖然口頭向行政院長陳建仁請辭，不過陳建仁認為陳吉仲有責任持續釐清各界的質疑，因此慰留，並沒有先前流傳的「請辭獲准」一事。

近兩週網路聲量破30萬！高峰皆和進口蛋爭議相關

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，陳吉仲近兩週的網路聲量高達329,324筆，大部分帶起網路討論的話題皆和「超思進口蛋」爭議相關。近兩週的第一個高峰出現在9月6日至9月7日，在9月6日陳吉仲召開記者會主動公開中央畜產會與超思公司簽定的緊急進口蛋合約內容，表示超思是經過正當程序評選後報價最低的廠商，強調合約內容沒有圖利廠商的空間，並提到將對前立委邱毅、臺北市議員徐巧芯等人的抹黑提告。

「陳吉仲」近兩週網路聲量趨勢變化

▲「陳吉仲」近兩週網路聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不過在9月7日，陳吉仲反被徐巧芯至臺北地方檢察署告發。徐巧芯於7日上午和臺北市議員游淑慧、張斯綱等人一同前往北檢，指出陳吉仲在6日記者會上的發言有諸多疑點，告發畜產會涉嫌違反銀行法第32及33條，以及陳吉仲涉嫌圖利。6日的記者會加上7日的北檢告發，引發各界關注和討論，網路聲量也因此拉高，分別為50,640筆及51,308筆。

進口蛋爭議延燒！17日陳吉仲請辭遭慰留帶出網路聲量高峰

在9月15日至17日，陳吉仲的網路聲量又來到另一個高峰。在15日新北市立委參選人林金結、林國春、洪佳君等人針對進口蛋爭議號召民眾至農業部抗議，國民黨也提出民間蛋農說法質疑農業部，引發討論；16日又傳出超過5千萬顆巴西進口蛋因耗損、到期而封存銷毀，並且銷毀預算高達2億元，爭議持續延燒，網路聲量不斷攀升。

近兩週的網路聲量最高峰出現在17日，面對近日的爭議與種種質疑，陳吉仲於17日向行政院長陳建仁請辭農業部長一職，表達對社會大眾及行政團隊的歉意。不過行政院發言人林子倫回應，陳建仁認為現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清相關的爭議與質疑，因此請辭並未獲准。連日的進口蛋爭議再加上陳吉仲請辭受到慰留的消息，讓網路聲量一路爬升至最高峰，來到81,964筆，目前仍呈現上升趨勢。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月04日至2023年09月17日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『陳吉仲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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