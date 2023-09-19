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取消綠黨團報告 陳吉仲持續神隱

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
農業部長陳吉仲。圖／聯合報系資料照
農業部長陳吉仲。圖／聯合報系資料照

立法院新會期九月廿二日開議，朝野黨團日前達成共識將邀行政院長陳建仁提出「進口雞蛋相關事項」專案報告。不料，前天突然傳出陳吉仲去留問題，面對在野黨磨刀霍霍，陳吉仲原訂昨天中午向民進黨立法院黨團幹部提出報告，但消息走漏引來大批媒體守候，陳吉仲最後沒現身，「持續神隱」。

民進黨團總召柯建銘透過助理表示，會議臨時取消。民進黨團幹事長劉世芳受訪時表示，農業部從今年二月廿四日開始，啟動進口雞蛋的專案，民進黨團立場非常清楚，當時從國外進口安全的蛋，受到朝野支持，政策沒有錯誤，只是在執行面上有若干疑慮，民進黨團會要求相關單位直球對決。

時代力量發言人林易瑩表示，行政院本周五將向立法院報告進口蛋，進口蛋專案執行單位中央畜產會董事長林聰賢同樣有責任至立法院接受備詢，別再神隱裝路人；時代力量再度發函立法院長游錫堃，建議邀請林聰賢列席專案進口雞蛋專案報告並備詢。

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