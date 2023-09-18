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餐廳停售滑蛋 半熟蛋改為全熟蛋

聯合報／ 記者張曼蘋葉德正洪子凱胡瑞玲／連線報導
進口蛋出現食安疑慮，人氣港式茶餐廳「茗香園」昨天宣布無限期停售滑蛋、半熟蛋系列料理。記者張曼蘋／攝影
進口蛋出現食安疑慮，人氣港式茶餐廳「茗香園」昨天宣布無限期停售滑蛋、半熟蛋系列料理。記者張曼蘋／攝影

進口蛋出現食安疑慮，人氣港式茶餐廳「茗香園」昨天宣布無限期停售滑蛋、半熟蛋系列料理；知名的金三峽牛角麵包也表示，從今年初的缺蛋到現在的進口蛋品質問題，對糕餅業確實造成衝擊，加上各種成本不斷上漲，只希望能快撐過危機。

茗香園九月初陸續接到顧客反映，指吃完店裡滑蛋系列產品後，出現腸胃不適、拉肚子等症狀，且不只一人，北市衛生局曾調查食物中毒情況，但未發現環境有問題，加上近日進口蛋爭議，決定先停售。

目前店內滑蛋餐點已停賣，招牌半熟蛋加叉燒飯則改全熟蛋。

何姓業者說，事發時他曾懷疑蛋出了問題，詢問上游蛋商，對方保證用台灣蛋，「但我們無法確認蛋商有沒有說謊，因此在政府查清前，先自主做好食安管理。」

用蛋量高的三峽知名金三峽牛角麵包董事長林芳民表示，蛋品爭議持續，確實會對糕餅業者有衝擊，不過他強調，蛋新不新鮮，可從蛋黃飽滿的程度來判斷，太扁就是放太久「一看就知道」，他們有固定合作廠商，目前店內大部分進的都是完整蛋品，若不足才會用到蛋液，公司會更嚴格追查蛋品來源與標章，確保食安。

林芳民說，從今年初缺蛋，到現在的進口蛋品議題，對糕餅業確實有衝擊，加上人事成本、原物料、油品都在調漲，產品價格不得不調整，希望能夠撐過危機。

一位不具名家長則說，比較擔心早餐店，過去買早餐都會加顆蛋補充營養，現在不太敢加了。

營養師張筑婷表示，進口的過期蛋對人體影響未知，一般蛋殼若沒消毒會有沙門氏菌等，通常會造成食物中毒，發生嘔吐、腹瀉，但不知過期蛋是否有其他菌種，在疑雲未釐清前，建議蛋料理做成全熟，降低沙門氏桿菌感染。

雞蛋 農業部

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