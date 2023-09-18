進口蛋食安疑慮 政院：陳吉仲口頭致歉 無請辭獲准情事

進口蛋品質引發民眾對食品安全的疑慮，鏡新聞昨天傍晚報導稱農業部長陳吉仲請辭獲准，行政院第一時間未否認也未證實，四小時後才發新聞稿稱陳吉仲曾口頭向行政院長陳建仁表達願負起責任；但行政院表示：「現階段陳部長有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討」，「沒有請辭獲准情事」。

派系之爭？ 蘇：有人放話

昨天傳出陳吉仲請辭一事後，行政院前院長蘇貞昌隨即公開批評：「有人急著放話、操作，這非常惡劣」，為陳吉仲抱不平。進口蛋風波是否引發民進黨內派系之爭，引發關注。

民進黨總統參選人賴清德昨到松山慈祐宮參拜，媒體問他是否擔心進口蛋爭議影響選情，也有媒體問陳吉仲是否應該下台，賴都沒有回應，僅微笑揮手致意。據了解，陳吉仲是否下台，最近已是綠營內部討論焦點，有不少綠營人士認為陳吉仲在記者會上發布的數字很難釋疑，對整體執政團隊形象有傷。

昨晚農業部大門口，警方在外站崗。記者侯永全／攝影

行政院下令 啟動聯合稽查

近日出現業者對進口雞蛋有效期限和產地標示錯誤等情事，由於民眾對進口雞蛋的品質與流向充滿質疑、失去信心，行政院昨天白天召集會議，指示農業部和衛福部盡速啟動聯合稽查，並提供各地方政府相關資料，徹查所有雞蛋流向、清查所有業者是否依法辦理。

昨天傍晚鏡新聞報導陳吉仲為進口蛋爭議請辭獲准。稍晚蘇貞昌接受媒體訪問時率先澄清說，陳吉仲至今還沒有提出辭職書，蔡英文總統也沒有要陳辭職，有人急著放話、操作，這非常惡劣，為陳吉仲抱不平。

行政院發言人林子倫表示，對於進口雞蛋議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施皆依法行政，但鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊困擾，陳吉仲確曾因此以口頭向陳揆表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起責任，但陳建仁認為現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並對進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，並無媒體報導所謂「請辭獲准」一事。

陳吉仲 周四提進口蛋報告

林子倫表示，陳建仁已請陳吉仲本周四行政院院會提出進口雞蛋專案成效檢討與策進作為報告，行政院也將準備完整資料向立法院提出專案報告，期盼盡速化解社會疑慮。

綠營人士指出，進口蛋爭議只要清楚說明就好，應不至於影響總統及立委選情，但陳吉仲在記者會上指出耗損與到期的進口雞蛋共五四○二萬顆，用途包括堆肥及封存待銷毀，不會流入國內市場，這個數字引發浪費人民納稅錢的疑慮，連綠營民代都私下說「很難辯護」。