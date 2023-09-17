進口蛋冷藏轉常溫 成食安破口

進口蛋保存效期備受關注，農業部次長陳駿季坦言，進口蛋效期因蛋品製造、集貨、包裝、運輸等條件不同而有不同，至於民眾關心進口蛋從洗選後到上架，會跟相關單位研究是否有更嚴謹規畫。農業粉專「Linbay好油」板主林裕紘直言，真正造成問題的是這些雞蛋應該被冷藏使用，卻被外行的農業部拿來給蛋商常溫使用，當業者不知道這種進口蛋冷藏轉常溫可以保存多久的時候，農業部必須給予輔導。

農業部昨天公布進口雞蛋流向，媒體最關注的是，是進口雞蛋效期應該怎麼標示效期。農業部宣稱的巴西進口雞蛋效期為一二○天，但回溫洗選後，又用常溫販售，是否仍能維持一二○天，農業部並沒有正面回應，只說所有專案進口雞蛋洗選後上架的標示，均要依照出口國來源場標示的有效期限，也會告知洗選業者該批雞蛋的有效期限。

林裕紘則是在粉專臉書發文質疑，Costco的進口牛乳也可以冰兩個月，但若是買回家之後，不放在冰箱，放在室溫，「你也會說不會變質，可以放滿兩個月嗎？」巴西蛋可以冰四個月是在維持低溫冷鏈的情況下，問題在台灣進了蛋商處，就不會維持低溫，甚至連販售都是常溫，這種雞蛋解溫兩個小時之後就開始變質了，更何況到消費者買回使用已經是幾天後的事。

雞蛋批發示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

而冷藏蛋轉為常溫，究竟效期如何標示，農業部並無規範，也成為此次食安事件的破口。

林裕紘提到，當業者不知道這種進口蛋冷藏轉常溫可以保存多久的時候，農業部必須給予輔導。禽畜產品有效日期評估及保存性試驗過去以來一直都是由中央畜產會所負責，農業部也有畜試所能夠協助測試，再由畜產會依照試驗結果給出有效日期的建議。

農業部長陳吉仲表示，未來還會進口雞蛋，不只會告訴相關業者製造日期，有效日期、產地來源國以外，也會監督業者要依照相關規範辦理，會跨部會執行；未來若有好的建議，萬一冷鏈有斷鏈，將尋求更專業建議，讓制度往前走，讓加工洗選業者都能依照規範進行，可以避免現在出現的問題。

對於外界關注進口蛋的流向，食藥署副署長林金富坦言，我國追蹤追溯系統中，進口蛋不在強制申報項目內，但未來若有需求將會納入，而原定十八日啟動的全台後市場稽查，昨提前啟動，一路查到年底，至少要查四千件。