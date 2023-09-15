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專家：蛋冷鏈到台 洗選就斷了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農業粉專Lin bay好油板主林裕紘質疑，巴西蛋進到我國蛋商去洗選後，就恢復常溫，甚至是常溫販售，執疑這樣的條件下能保存120天。圖為台農蛋品洗選廠。圖／本報系資料照片
農業粉專Lin bay好油板主林裕紘質疑，巴西蛋進到我國蛋商去洗選後，就恢復常溫，甚至是常溫販售，執疑這樣的條件下能保存120天。圖為台農蛋品洗選廠。圖／本報系資料照片

巴西進口蛋再爆保存爭議，農業部稱，巴西蛋因為做了塗蠟，可保存一二○天，但農業粉專Lin bay好油板主林裕紘質疑，可以存放一二○天是在全程冷鏈狀態下，但巴西蛋進到我國蛋商去洗選後，就恢復常溫，甚至是常溫販售，這樣的保存條件下，還能保存一二○天嗎？

林裕紘說，平常蛋商都是處理本土雞蛋，本土雞蛋銷售快不需要冷鏈，常溫販售沒問題，大多數的蛋商都沒有足夠的冷藏設備，不僅雞蛋冷鏈斷掉了，溫水洗選後，甚至就開始變質，然後常溫配送到各使用端。

林裕紘說，巴西蛋在維持低溫冷鏈的情況下，可以確保蛋白跟蛋黃不會變質。但問題是，進入台灣，到了蛋商那裡，就不會維持低溫，甚至連販售都是常溫，一般蛋商洗選包裝後到超市架上銷售的時間約兩天，這種雞蛋解溫兩個小時之後就開始變質了，更何況是兩天後？甚至到消費者買回家，已經是好幾天後的事，這樣子的雞蛋怎麼會是正常的。

林裕紘表示，有問題的不是進口雞蛋，而是農業部外行又無能的處置，把這些正常冷藏的進口雞蛋，變成了一顆顆常溫的變質雞蛋，又因為進口過量需要消費者埋單，這才是真正的問題；而身為監管部門的衛福部，又不肯盡職責的積極管理，才會讓農業部一錯再錯，賠上的是國人的健康以及對本土雞蛋業者的影響。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，巴西進口雞蛋剩七點九萬顆，目前還在畜產會倉儲中；現在還持續下訂的國家，僅有美國、日本、泰國和澳洲，後續會視國內生產及需求情況滾動倉儲管理，且仍會供應洗選場以盒蛋包裝銷售及加工業者使用。

未來是否評估全程冷藏販售？李宜謙表示會納入評估，但也要評估冷藏通路的費用。

雞蛋 農業部 巴西 衛福部

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