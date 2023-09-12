獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

超思進口巴西蛋事件延燒，從超思僅50萬元資本額、巴西早就爆發禽流感，再到合約爭議、金流價差，如今再牽扯出超思幕後藏鏡人可能是負責人秦語喬胞弟、調查局前經濟犯罪防制處長秦台生。秦台生今天親上火線回應指出，媒體報導只有一個是真的，「就是秦語喬是我姊姊」，其他報導都是臆測，他本人未參與超思進口蛋事宜，更不認識農業部的人，對於被影射是藏鏡人感到不公。

秦台生指出，他長年居住在台北， 秦語喬住在岡山，他1年最多只有回去南部1次，姊弟倆平常各忙各的，顯少有往來。針對外界質疑，超思公司登記地址為「高雄市岡山區岡榮路一處民宅，其所有權人是秦台生，秦台生解釋說，「那是我的老家，我跟父母以前都住在那裏，我姊姊現在也住在那裡，我是老家所有權人登記，有什麼不對嗎？」

秦台生表示，很多政治節目談話內容都是捕風捉影，如果有掌握他跟綠營大老誰熟識？抑或是跟農業部官員有特別關係，請拿出證據來，秦語喬連調度資金都從未找他商借，名嘴不應單憑臆測都指控他是藏境人，「超思進口蛋的事情，我完全沒有參與」，請各界不要過度解讀，他禁得起檢驗。

秦台生認為，全案最大關鍵是當時農業部拜託貿易商找蛋，而不是貿易商去拜託農委會，就算拜託成功，貿易商若無蛋源，那也是枉然，盼外界能把事實弄清楚。

根據超思聲明指出，有關禽流感問題，巴西於6月27日發現首例家禽禽流感疫情後，台灣與日本都在6月28將巴西列為疫區，超思所引進之兩家農場並未發生任何疫情，且超思最後一批蛋是5月下旬生產，5月底離港，與疫情毫無關連。

關於外界質疑超思資本額雖小，但有資金調度能力，超思指出，合約付款條件每家貿易商均相同，合約雖規定依供應方開立之報價文件分批請款，但超思仍先行墊付貨款，提出請款後平均約兩週後收到撥款，由於貨物非一次全部抵台，且貨款收付有滾動性，超思最高時墊付超過1億元以上。

超思從巴西進口8800萬顆，最後一批於7月17日抵台，現已九月上旬，理應收齊全部貨款，但仍有２成貨款及服務費尚未收到。

超思強調，本案沒有賺取暴利，更沒有幕後藏鏡人，畜產會於合約中明訂各貿易商服務手續費8%，超思扣除沈重之營業費用、以及營利事業所得稅、股東個人綜合所得稅，不可能有巨額獲利，

另外，巴西是講葡萄牙語，國際貿易不可能一通電話即可完成，生鮮雞蛋困難尤其多。本案最大的困難就是在有限時間，到未曾出口雞蛋到台灣的國家，找到大量蛋源，是臨時性的大訂單，豈是易事。