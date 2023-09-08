追1.3億價差！超思進口蛋巴西報關3.41億…抵台變4.7億

超思專案進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲前天公布超思合約內容，從費用明細表可見今年三到七月共進口八八一四萬顆雞蛋，超思代墊雞蛋貨款四點七八億元；不過，若從巴西關務系統查詢，巴西今年僅有四到六月出口雞蛋到台灣，所列離岸價格總計為美元一一○一萬，若以年中美元匯率卅一元計算，總金額僅新台幣三點四一億元。巴西出口價格與超思代墊雞蛋貨款，相差了一億三千萬元。

查詢巴西關務系統發現，二○二三年一月到十二月出口數據，選擇「台灣」與代表新鮮雞蛋的海關編碼（ＮＣＭ）「○四○七二一○○」，勾選美金計價與重量後，共有三筆資料，分別是四、五、六月出口紀錄，總重量為五二一○公噸。

農業部前天公布超思從巴西進口雞蛋相關費用明細表，超思平均到岸價格每顆五點四二元，代墊雞蛋貨款約四點七八億元，加上代墊關稅、營業稅、報關費用，總計六點六九億元。

根據巴西關務系統資料，今年四月到六月，共出口了五二一○公噸雞蛋至台灣，總金額約一一○一萬美元，折合台幣約三點四一億元。資料來源／巴西進出口數據統計系統Comex Stat

農業部：差在運費與保險

「價差是誤會」，農業部次長陳駿季表示，離岸、到岸價格最大差異在運費與保險。他解釋，由於雞蛋必須全程冷鏈，巴西來源場到港口距離、裝載貨船是否提供冷藏系統，都需計算。此外，每批船運費都不同，若是各依單一報價價格，可能會變成是離岸最低價、到岸最高價，當以八八一四萬顆計算時，數值會被放大。

對於各批運費多少，他表示，由於每批運費並不相同，未必能呈現逐批數據，但據他所知，每櫃運費為八、九千美元，並非兩千美元。

另一方面，農業部公布的資料可見，超思成交價格也比初始報價加計運費高出百分之十六，兩者也相差六五六六萬元。

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘分析，超思初始報價為每箱五十二點一八美元，以每箱三六○顆計算，換算後每顆蛋新台幣四點四九元；加上農業部出示的「Ａ報價單」顯示，每櫃運費二千美元（每櫃有九三一箱、每箱有三六○顆蛋；相當於每顆蛋新台幣○點一八五元）。初始價格加上運費，每顆蛋價頂多新台幣四點六七五元。

每顆比初始價格增幅16%

但農業部公布的超思成交價格為每顆五點四二元，每顆比初始價格高出○點七四五元，增幅達百分之十六。依照超思進口總數，等於成交時的差額，比初始報價多出六五六六萬元。

林裕紘表示，進出口商雖可依據價格波動漲價，但採購超過可承受範圍時應重新議價，尤其大宗購買時，漲幅不會如此之高；以日本為例，日本二月到港平均新台幣三點五元，二到七月到港平均三點八元，漲幅約百分之八。反觀，對於超思的高額漲幅，畜產會卻完全吸收。

國民黨立委洪孟楷質疑，整個合約都是為超思公司一家量身打造，從前幾年的疫苗、快篩到雞蛋，似乎當市場缺什麼，就是特定人士有上下其手的蹤影，這種趁火打劫賺國難財，讓人無法忍受。台北市議員張斯綱也質疑，這代表超思怎麼報、畜產會就怎麼付，缺乏複查機制，廠商予取予求，農業部、畜產會應說清楚。

蔡總統：過程可攤在陽光下

超思進口雞蛋爭議未歇，蔡總統昨天在非洲友邦史瓦帝尼舉行媒體茶敘時回應，「這些蛋的事情，專業領域裡面有一些熟悉這個行業的廠商，做國際貿易的模式，或許跟我們平常了解的製造工業產品模式不一樣」，這幾天農業部及行政院都有完整說明，她也相信過程都可以攤在陽光下，禁得起檢驗。

對此，超思負責人秦語喬僅表示，該聲明的都已說明清楚，若仍有問題日後再說明。