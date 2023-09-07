大眾對超思的質疑是汙衊？ 侯友宜：請農業部對我提告

農業部疑准許專案進口蛋業者價差引發爭議，合作廠商「超思」公司背景也備受外界質疑，農業部長陳吉仲昨天委任律師到台北地方法院自訴前立委邱毅加重誹謗罪嫌，並對台北市議員徐巧芯提民事回復名譽訴訟。

國民黨總統參選人侯友宜昨晚也聲援徐巧芯，並強調農業部有責任回應民代監督，如果農業部認為大眾對超思的質疑是對農業部、防檢署、食藥署的嚴重汙衊，「也請農業部對我提告，我為了民眾的健康，毫無所懼。」

律師熊依翎指出，徐巧芯九月三日在臉書粉絲專頁張貼不實言論，提及政府謀財害命的惡質行為，混淆用藥也造成民眾的疑慮，侵害農業部名譽，提起回復名譽民事訴訟，徐巧芯應為自己未盡合理查證義務而為不實言論負責，請求於判決確定後，登報刊登法院判決內容。

律師林安冬指出，刑事部分則為邱毅九月三日臉書貼文、九月五日YouTube發布影片，指控陳吉仲把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財，完全都是不實言論，透過法院公開審理來以正視聽，提加重誹謗罪嫌自訴。

徐巧芯則在臉書反嗆，「來啊，要告來告，奉陪到底，我高興都來不及」，並指超思就是之前進口快篩的高登二點○版，她表示，陳吉仲承認農業部在超思的採購支出三億多，明明都由政府支出，陳仍然嘴硬不承認這是「補助」。她今天將到北檢告發中央畜產會涉嫌違反銀行法，一併告發陳吉仲涉嫌圖利，追出超思背後的真正股東。