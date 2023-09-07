進口蛋商聲明：勿抹黑發國難財

農業部進口蛋專案爭議不斷，包括超思、台農發等雞蛋專案進口商昨發聯合聲明，強調貿易商沒有倉儲很正常，平均三到五個月的進口雞蛋排程不到一個月要完成，搶單困難重重，但雞蛋專案進口是各憑本事，不是壟斷生意，請外界勿再抹黑發國難財，「大家都是真心為台灣做事」。

協助雞蛋專案進口措施包括貿易商超思、呈冠食品、匯麥遠盈、宏圓蛋品、羽禾食品、大統雲農生技、甲統企業、夏暉物流及台農發等九家業者。其中八家業者昨共同發表四點聲明，指經濟部、農業部通知三月十日、十四日舉行說明會後，要求參加專案的貿易商需在三月底前下訂單，這對許多貿易商是不可能任務，因為一般進口雞蛋排程要三至五個月，勢必要跟其他國家搶單，成本比平常更高。

外界質疑貿易商無倉儲，聯合聲明表示，九家貿易商都沒設立倉儲，如還要將雞蛋運到貿易商租的倉儲，再運到畜產會及洗選廠或加工業者手上，徒增運輸成本和耗損風險，「這是外行人的批評。」