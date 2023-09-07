陳吉仲秀超思採購合約 挨批「假的嗎」

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲昨親上火線公開超思採購合約，強調沒有補貼超思等專案進口的九家貿易商，而是超思先代墊付款近七億元，再向中央畜產會請款，但農業粉專「Lin bay」版主林裕紘質疑，根據農業部公布的合約，超思可以巴西供應商的報價單向畜產會請款，陳吉仲說的與農業部公布的合約內容不相符，難道合約是假的嗎？

根據農業部公布的資料顯示，超思採購八八一四萬顆巴西雞蛋，超思代墊款項包括雞蛋貨款、關稅、營業稅等，合計六點六九億元，待雞蛋進口到台灣後，採實支實付的方式，由畜產會吸收支應；超思可申請貨款百分之八的服務手續費、三八○○萬元，費用包括其公司營運管銷、吸收雞蛋不合格退運的成本。

陳吉仲昨天出示採購合約，強調業者是依照供應商報價向畜產會請款，連匯款都會調整金額，不會因為匯差賺取利潤，且業者要先墊付貨款，待雞蛋進口後，採實支實付，由於進口蛋檢驗合格後，直接送往畜產會交貨，所以貿易商不需自行設立倉儲，退換貨費用也要由業者自行負擔，另有服務手續費為採購貨款百分之八的上限。

陳吉仲表示，外界不斷說政府補助超思一點七五億元，實際上，沒有補助超思等九家業者，而是政府吸收營業稅、管銷成本，以及到岸價格與國內價格的價差等。

但林裕紘質疑，根據農業部提供的合約，只要超思取得巴西端的報價文件，把該文件給畜產會，畜產會就付款，超思就可以把錢付給巴西，把錢留著繳保證金清關，把匯款證明給畜產會，證明他付了錢；其實畜產會還沒進行驗收就付款了，而這樣的金流方式，超思資本再小也沒問題；因為他先報價，貨未到就收錢了。

林裕紘說，這與政府過去的委託採購不同，過去都是以標案押標的模式進行，投標者需要有資本保證還需要額外的押標金；但畜產會與超思的合約，是保障乙方不保障甲方的合約，未驗貨就先付款，這樣符合政府採購的原則跟程序嗎？

此外，合約中也載明，若因雞蛋不符我輸入規定或是交貨驗收後發現不符採購規格，乙方（超思）向供應商辦理退換貨，除了雞蛋貨款外，所衍生退換貨相關費用，仍可開立報價文件請款。但陳吉仲卻表示，退換貨費用由業者自行負擔，藍營質疑不是合約造假，就是記者會說謊，且合約中規定對於乙方條件寬鬆，批評宛如簽下不平等條約。

對此，中央畜產會表示，雖然與超思的合約上是以代收轉付方式簽約，但是就實際狀況來說，超思並沒有以代收轉付方式付款，超思全數款項都是超思先代墊，畜產會皆等檢驗合格之後才付款。