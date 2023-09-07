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畜產會：超思負擔退運費

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
進口雞蛋事件延燒，規模甚小的超思公司獨攬六成進口雞蛋引發爭議。 圖／食藥署提供
進口雞蛋事件延燒，規模甚小的超思公司獨攬六成進口雞蛋引發爭議。 圖／食藥署提供

進口蛋爭議延燒，儘管農業部長陳吉仲昨出示畜產會和超思的合約，不過藍營質疑，合約白紙黑字，寫報關報驗一切開支等費用，超思拿到報價文件就能請款，陳吉仲卻稱超思先墊付，驗收才付款，到底是沒照合約走？還是陳說謊？

對此，畜產會表示，由於超思合約載明「由乙方以代收轉付方式支付巴西雞蛋供應方，並於付款後提送付款證明文件予甲方」，外界以此質疑超思是先跟畜產會請款，才向巴西廠商支付貨款，但實際上以代收轉付方式委託業者代辦業務，是貿易商合約常見形式。

畜產會表示，雖然與超思的合約上是以代收轉付方式簽約，但是就實際狀況來說，超思並沒有以代收轉付方式付款，全數八八一四萬顆雞蛋都是超思先墊付款項，沒有事先向畜產會請款。畜產會也是待雞蛋經過檢驗合格驗收後，才會支付貨款給超思。檢驗不合格者皆退運或銷毀，費用皆由超思自行負擔。

此外，對於藍營質疑，是否有提供十足的擔保品，農業金融署表示，依銀行法規定，中央畜產會非屬全國農業金庫的利害關係人，農業金庫依相關規定，及一般徵授信原則，辦理雞蛋產銷調節周轉資金貸款，提報董事會審議通過，並由農業信用保證基金提供保證，核貸過程並無不法。

超思 雞蛋

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