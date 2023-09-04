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海葵颱風襲台 林右昌：最大風雨已度過 仍要保持警戒

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌表示，宜、花、東以及南部縣市風大雨大，對此次防颱工作產生了很大的壓力與考驗。圖／取自林右昌臉書
內政部長林右昌表示，宜、花、東以及南部縣市風大雨大，對此次防颱工作產生了很大的壓力與考驗。圖／取自林右昌臉書

海葵颱風撲台，成為四年來第一個登陸台灣的颱風。內政部長林右昌今天表示，宜、花、東以及南部縣市風大雨大，對防颱工作產生很大壓力與考驗。最大的風雨已經度過，但颱風還沒有完全脫離，外圍環流仍會帶來降雨，大家仍要持續保持警戒，千萬不可鬆懈。

林右昌透過臉書指出，颱風比原本預測提早在昨晚8時，從高雄梓官出海，造成受地形影響往南偏折的幅度太大，一整晚都在高雄近海轉圈圈重整，目前逐漸來到台南沿岸，等於是回到氣象局最初所預測的今天清晨從台南出海的位置上；預期未來颱風將會回到原本的路徑上，繼續往西移動。

林右昌說，昨天一整晚至今天清晨，中央應變中心依然保持高度警戒，提醒山區土石流紅色警戒的鄉村公所要持續監控提高警覺，絕不能鬆懈。因為，宜、花、東以及中央山脈山區，四天下來都累積非常非常驚人的雨量，土石含水量飽和隨時都有致災風險。

林右昌表示，由於各縣市政府都積極落實中央要求加強疏散撤離的指示，全國撤離疏散人數高達7816人；17個縣市畫設2002處警戒區域，加強管制驅離作業，有效確保民眾的生命安全。

目前全國災情狀況以路樹倒塌、招牌吹落、道路邊坡以及民生設施毀損為主，零人死亡，78傷，停電50830户（最多時19萬3439戶），停水1萬2993戶，基地台受損330台，積淹水尚有16處。

海葵颱風

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