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東港防颱 布建30餘移動抽水機

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

海葵颱風昨登陸，屏東縣長周春米與東港鎮長黃禎祥等人，昨到東港光復抽水站視察運轉情形；周春米表示，已對東港鄰近港區較低窪易淹水處進行短期應變措施，裝設「舌閥」改善既有閘門止密性，待颱風過後，將做完整處理，確保漁民作業順利與鄉親生活品質。

屏東水利處表示，因應東港鎮東隆宮周邊道路及東津里大成路，日前出現海水倒灌，水利處於鎮內布建30多部移動式抽水機，並研擬短、中、長期改善措施，短期對既有閘門裝設「舌閥」，加強止密性改善，避免海水高漲時由側溝冒孔產生積淹水。

中期針對東港區域排水，與港口未裝設閘門的雨水下水道完成閘門設計，預計年底發包施作，明年陸續完工；長期目標是將低於平均潮位的鄰近港區道路墊高30公分，避免海水高漲倒灌，解決淹水問題，東港鎮公所也將與住家溝通協調加高可行性。

黃禎祥表示，擔心海葵颱風滯留太久，大量降雨，鎮內區域排水系統恐無法負荷，目前鎮內有18部抽水機，若有緊急狀況將通知水利處調派機組協助。

東港東津里長葉而項表示，潮差趨緩後，若颱風無短時間強降雨，地方淹水機率不高，地方居民已在家門前堆沙包、架起水閘門擋水，另建議在東港第一大排水與牛埔溪排水幹線匯流處，建置防潮閘門，搭配抽水機，並提高該處附近護岸。

海葵颱風

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