颱風海葵漸近 中央災變中心籲勿至山區海邊

颱風海葵漸近，中央災害應變中心指出，颱風影響台灣陸地從3日起，呼籲民眾勿至山區海邊；東部、中部以南會有降雨，今晚可能帶來風雨，將持續注意離島地區遊客返台狀況。

中央災害應變中心今天下午召開颱風海葵第3次工作會報，依報告，海葵朝台灣東部海域接近，3日至6日將影響陸地，東部、中部以南為主要降雨區，東部、中部山區、恆春半島、北部及西南沿海及離島地區有強風，全台須做好防颱準備。

受颱風海葵影響，東部、東北部及北部沿海已有長浪，駕駛行駛海濱道路應注意安全，適逢週末假日，民眾勿前往海邊觀浪。

中央災變中心表示，颱風海葵襲台，須注意強降雨與海水倒灌，沿海、河口低窪等處可能出現積淹水，警戒區有宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣。

坡地災害高風險區包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市及嘉義縣，山區易出現致災道路，須注意崩坍、落石造成災害與道路中斷。

中央災害應變中心統計至下午2時30分，颱風海葵未造成傷亡案，基隆市、台北市、新北市、台南市、台東縣有零星一般災情，全台未有土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區。

中央災變中心表示，南投縣已進行預防性疏散撤離，至下午2時止，撤離信義鄉4人，開設1處收容處、安置1人。易成孤島地位於各縣市山區，已完成整備14天物資。

中央災變中心指出，下午5時起全台17處森林遊樂區將全數休園，原赴山區及國家公園共350人，已全數下山；而台7線47K至60K（巴陵至西村）、台7線65K至86K（明池至百韜橋）已預警性封閉。

中央災變中心表示，蔬果交易量部分，台北果菜批發市場因中元節後休市2天，今天開市及颱風前預期心理，承銷備貨需求提升，交易量增、價格微漲，每公斤價格51元，較8月30日交易量增，價格漲約0.6%。西螺果菜批發市場今天每公斤價格45.7元，較昨天交易量增、價格微漲1.3%。

中央災變中心指出，海葵帶來降雨會造成積水容器增加，提醒民眾在颱風前巡視戶外容器，有積水可先清理，及疏通水溝避免積水，颱風過後落實清刷等，避免病媒蚊孳生。

中央災變中心副指揮官、農業部常務次長杜文珍聽完各部會報告時說，颱風海葵在晚上帶來風雨，包含宜花東、南部山區等，因颱風路徑持續變化，後續因應時間可能拉長，呼籲民眾別赴山區海邊，將持續注意離島地區遊客返台相關事宜。