海葵周末恐侵台明上午海警不排除陸警 北部東北部首當其衝

海葵颱風進逼，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，如果海葵颱風路徑和速度不變，氣象局明天上半天發布海上颱風警報。輕颱海葵的強度逐漸增強，預估明天增強為中度颱風。

伍婉華說，海葵颱風目前是輕度颱風，今天上午的中心位置在台北東南東方1240公里的海面上，預估往西北西方向移動。海葵颱風的暴風圈有可能比較接近基隆北海岸地區，過去各國預測預測資料一直在變，暴風圈是否觸陸、以及氣象局是否會發布陸上颱風警報，持續觀察。

她說，周六至周日將是颱風外圍環流最接近台灣的時候，影響最明顯的地區包括北部、東北部和馬祖；但是颱風移動有些微調整的話，偏南一點點的話，對台灣影響會增加。

未來一周都容易下雨，有旺盛對流雲系發展。伍婉華表示，天氣可以分為兩個階段，明天開始到周末受到海葵颱風外圍環流影響，下周一至周三受到低壓帶影響。預估花東、恆春半島的降雨今晚到明天清晨就會減緩許多。

明天到周日各地都會有短暫陣雨，明天東北部山區要注意比較大的雨勢。伍婉華說，周六降雨會比明天來得多，預估北部、東北部山區會有局部性大雨或豪雨。周日降雨仍很多，雨勢視海葵颱風移動狀況而定。

伍婉華低壓帶影響的下周初這段時間，各地天氣不穩定，東半部、南部、金門、馬祖會有短暫陣雨，其他各地有午後陣雨。不論是颱風外圍環流或是颱風本身、低壓帶影響，有比較旺盛的對流雲系，氣象局會根據偵測資料調整大雨特報。

今天西半部海面浪高仍有3米左右，北部、東半部海面浪高有2米左右。伍婉華說，明天隨著海葵颱風接近，北部、東半部地區的浪高又要再增加到3米，明天馬祖沿海、基隆北海岸、東半部沿海、綠島蘭嶼一樣有長浪狀況，浪高會達2米左右。明天沿海地區也會有強陣風。

伍婉華說，台灣附近的天氣環境很熱鬧，前有蘇拉颱風，隨即有海葵颱風。從明天到周末這段時間，海面風浪不平靜。

是否會3颱共舞，她表示，海葵和蘇拉颱風相距1600公里左右，還是比較遠，現在環境在整個大的季風低壓中，季風低壓本身環流結構和相對距離、強度，會影響颱風的移動，低壓中任何小小的天氣系統調整，都會影響到颱風移動。鴻雁颱風距離海葵颱風更遠，大約2400公里左右。

強烈颱風蘇拉遠離，暴風圈離開台灣，中央氣象局已經於今天下午2時30分解除海上颱風警報。蘇拉颱風下午2時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約350公里海面上，以每小時9轉13公里速度，向西北轉西北西進行。

根據最新資料顯示，蘇拉颱風過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦稍縮小，目前中心在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北轉西北西移動，對台灣海峽及巴士海峽威脅已解除。