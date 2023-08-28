核汙水排入海 中日緊張升溫

日本福島第一核電廠廿四日開始向太平洋排放核汙水，引發中國大陸強烈反彈，原定廿八至卅日訪陸的日本公明黨黨魁山口那津男，廿六日表示已被北京告知延期，大陸民間反日潮也有上升的趨勢，日媒認為兩國關係惡化似乎勢不可免。

日本宣布開始排放核汙水後，北京上周已祭出禁止日本水產進口等強力反制措施，公明黨黨魁訪陸行程也臨時被喊卡。公明黨立場被認為親北京，山口此行還攜帶日本首相岸田文雄致大陸國家主席習近平的親筆信。山口指出，廿六日被大陸官方告知訪問延期，北京的說法是鑑於當前的日中關係狀況，時機不適當。

福島電廠核汙水自廿四日開始排海。圖為廠內排海設施上方，核汙水被汲取的海水稀釋後，再通過一條長一公里的海底隧道排海。（美聯社）

中日領袖會談的前景嚴峻

山口此行原是應中方之邀，山口廿六日指出，「我不認為沒影響（指排放核汙水）」，「我很遺憾，將設法尋求能再次敲定（訪中）日程」。公明黨同日在聲明中提到，中方高度肯定該黨為訪中而持續積極努力，亦重視該黨長久以來和中方的友好交流。中國外交部尚未對此置評。日本共同社認為，核汙水問題影響日中外交，關係惡化似乎勢不可免。

今年是中日和平友好條約締約四十五周年，兩國又因核汙水排海計畫及台灣等問題對立，岸田原寄望與自民黨聯合執政的友黨公明黨運用與北京政府的交情，改善中日關係。

外界原本關注山口此次能否見到習近平。日本每日新聞等媒體報導，山口計畫藉此行營造中日舉行領袖會談的有利環境，做為改善兩國關係的契機。外務省等日本政府相關人士對延期感到驚訝及失望，首相官邸高官坦承，中日領袖會談成局的前景嚴峻。

日媒還披露，日本政府正就九月在印尼召開的東協峰會相關領袖會議場邊，協調安排岸田和大陸國務院總理李強會談，尚不清楚是否會受核汙水排海影響。

日僑學校遭蛋洗、扔石塊

核汙水排海使大陸反日情緒升溫。日本駐北京大使館針對大陸可能發生的反日示威抗議等活動提高警戒，為顧及日僑安全，使館原定廿六日的鋼琴演奏會亦順延。廿四日發生山東省青島的日僑學校遭扔石塊，大陸公安部門已拘捕嫌犯；江蘇省蘇州的日僑學校廿五日同樣發生校區多處遭蛋洗；上海的日僑學校據稱則接到抗議核汙水排海的電話。

陸客赴日旅遊熱快速降溫

大陸文化和旅遊部日前才公布開放團客赴日旅遊，但在廿四日後，大陸民眾赴日旅遊熱度快速降溫。上海第一財經報導，不少陸客已開始退團。大陸上次大規模反日潮是二○一二年日本將釣魚台國有化後，當時至少七十個城市爆發反日示威。