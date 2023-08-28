拒吃拒用 陸再現反日潮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸因日本排放核汙水，掀起新反日潮。民眾拒吃日本料理、拒用日本化妝品，甚至有位年輕人將自己開的日本料理店給砸掉，準備改成中式餐廳營業。

近期在大陸有一「＃95後小夥怒砸自己開的日料店」影片衝上熱搜，且引起熱議。影片顯示一名男子先是朝地板上重摔酒瓶，再把店內牆上海報用力撕下，接著把店內所有與日本有關的裝飾用力扯下，店內一團混亂。

消息指出，影片主角是貴州畢節「95後」付姓男子。他坦言有此舉動是因「民族情結」，特別是日本計劃排放核汙水到海洋的消息。「我是個95後，有些民族情懷。看一些國家在環境保護方面採不負責任的做法，我覺得應該要有所行動。」

有不少陸港日本料理餐廳表示，自日方宣布核汙水入海後，有過半數已預約的客人要求取消訂位。而香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強近日也曾透露，餐廳生意自日本宣布排放核廢水後已下跌10%至20%，近期跌幅更擴大至四、五成，訂位人數所剩無幾。

另外，不少大陸消費者也開始擔心日本進口的美妝品是否安全，表示不願再使用日系美妝品，並開始詢問替代品牌。而「日系化妝品還安全嗎」、「日本化妝品」等相關話題則引起熱議。

日本 福島 核汙水

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