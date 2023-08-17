新聞眼／基捷難題的第一哩路才開始

號稱「前瞻計畫第一砲」的基隆輕軌，每遇選舉就獲重生，選後就成泡影，且逢選舉不斷升級，在前瞻經費被各界質疑的此時，行政院副院長鄭文燦大談還在行政程序中的基捷規畫，既「洗藍」前瞻計畫轉移砲火，也為明年大選助攻。

中央前瞻建設對綠營執政縣市撒錢如散財童子，地方政府拚命搶錢、搶資源，但顏色是關鍵。八千四百億前瞻被質疑「重綠輕藍」，廿五億屏東棒球場也被質疑，中央宣示基捷案並釋出關愛眼神，時機巧合。

二○一七年縣市長選舉前一年，蔡總統大陣仗以元首之尊宣布基隆輕軌計畫，且地方零分攤，並稱二○二二年就會完工通車，為當時爭取市長連任的林右昌釋放利多。七年過去，林右昌都已第二任卸任還高升內政部長，但基隆輕軌連個影都沒有。

基隆輕軌一路變形再升級到捷運，一如台北市前市長柯文哲所言「騙局升級了，只是更大的騙局」。去年底基隆市政黨輪替，地方的分配款也一路暴增，基隆市長謝國樑擔心財政困難砲轟中央，中央也從沒給好臉色。如今前瞻計畫被爆出獨厚綠營執政縣市，基捷又被想起，中央馬上釋出善意，貼心為基隆市府減輕負擔，似乎是要一洗「重綠輕藍」的大小眼負面聲浪。

只是鄭文燦版本其實僅降低近六億金額，其中一點五億還是減少工項的結果，中央最終補助四點三億，基隆市實際分攤四十七億還是得全部從基金借貸，借多少，未來就要還多少。而且所謂土地開發利益卅多億又是如何計算出來，看起來就是個畫大餅、炒地皮的空洞計畫。

昨天中央釋出善意，基捷的未來似乎露出曙光。問題是，基隆捷運從開始的效益倍受質疑，蓋不蓋得成是個問題，將來營運後才是地方的難題。昨天中央地方看似上演圓滿「捷」局，但這不是基捷的最後一哩路，而是難題開始的第一哩路。