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李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
李連杰難得發出夫妻合照。圖／摘自微博
李連杰難得發出夫妻合照。圖／摘自微博

港星李連杰去年底來台推廣新書「超越生死」，曬出女兒，最近罕見在社群公開夫妻合照，已62歲的妻子利智看來瘦了不少，未施脂粉未的她，看上去精神不錯，仍可見昔日亞姐冠軍的美貌。

李連杰1999年與1986年亞姐冠軍利智結婚，生下2個女兒都是學霸。2人結婚至今仍可在李連杰的訪談中得知感情依然恩愛，而許久未出現在大眾眼前的利智，10日難得被李連杰曬出合影，照片中利智挽著他的手，兩人都穿上黑色外套、戴棒球帽，打扮樸素低調。雖然利智與當年性感形象差很大，但仍可見她美貌的底子。

其實，早前李連杰接受大陸節目「魯豫有約」訪問時，談及夫妻感情更大曬恩愛：「突然間在生命裡遇見一個人，她（利智）比我媽媽、兄弟姊妹更了解我內心。」李連杰透露願意將身家全交給利智一人，其愛妻行為令旁人無不羨慕。

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