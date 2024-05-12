李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
港星李連杰去年底來台推廣新書「超越生死」，曬出女兒，最近罕見在社群公開夫妻合照，已62歲的妻子利智看來瘦了不少，未施脂粉未的她，看上去精神不錯，仍可見昔日亞姐冠軍的美貌。
李連杰1999年與1986年亞姐冠軍利智結婚，生下2個女兒都是學霸。2人結婚至今仍可在李連杰的訪談中得知感情依然恩愛，而許久未出現在大眾眼前的利智，10日難得被李連杰曬出合影，照片中利智挽著他的手，兩人都穿上黑色外套、戴棒球帽，打扮樸素低調。雖然利智與當年性感形象差很大，但仍可見她美貌的底子。
其實，早前李連杰接受大陸節目「魯豫有約」訪問時，談及夫妻感情更大曬恩愛：「突然間在生命裡遇見一個人，她（利智）比我媽媽、兄弟姊妹更了解我內心。」李連杰透露願意將身家全交給利智一人，其愛妻行為令旁人無不羨慕。
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