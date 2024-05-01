才被前女友爆劈腿約砲！沈建宏喊「相親找伴」 網轟：怎麼有臉po文

沈建宏之前被前女友Bella大爆劈腿、約砲等渣男行徑，過了半個月後，他發文吐露在想是不是該相親找新對象，結果引發網友痛批「怎麼有臉po這個文？」

沈建宏30日在Threads發文吐露「最近想買房，才發現沒有個伴一起成家，我是不是到了該相親的年紀了？」但是他之前才被前女友Bella大爆劈腿又愛約砲，所以立刻就引來網友砲轟「自己住就可以了，找一個伴被你糟蹋？」、「傻眼！那你要醜話先說前頭，自己做不到專一」、「這是帳號被盜嗎怎麼有臉po這個文？」而沈建宏則親回應「沒有被盜唷～ 本人發的呢，我的臉一直都在」，有網友建議「首先先把感情關係處理好，當一個對感情專一的人，剩下的請交給緣分，就這樣」他也回覆「好的好的，沒問題的，已經處理完了，等待有緣人的出現了」。

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