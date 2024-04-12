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GENBLUE幻藍小熊赴韓拋震撼彈！「隊長被淘汰」傻眼了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
GENBLUE幻藍小熊赴韓當練習生，左起容容、BIDO、采甄、Nico、Ayeon、XXIN、許媛媛、Vicky、毓。圖／天空娛樂提供
GENBLUE幻藍小熊赴韓當練習生，左起容容、BIDO、采甄、Nico、Ayeon、XXIN、許媛媛、Vicky、毓。圖／天空娛樂提供

女團GENBLUE幻藍小熊赴韓當練習生，拚出道遭殘酷淘汰，隊長容容、成員Vicky因月末評鑑未達標雙雙黯然退場，成員BIDO則自認能力不足自願退團往幕後發展，3人相繼離去讓團體減為6人，為此行再添話題。

GENBLUE幻藍小熊創台灣女團先例，2月初赴韓國首爾當練習生拚出道，所屬的天空娛樂不僅請來曾待過韓國知名娛樂公司HYBE、JYP、 YG、 SM旗下名師組成「出道培訓班」，更師法韓團出道組淘汰制模式，GENBLUE幻藍小熊起初因體態及能力不足，被導師們評為是練習生初級階段，得到的評語是「唱跳能力普普，無法成女團」。

成員容容、Vicky、BIDO確定提前離席，剩下的成員XXIN、Ayeon、毓、采甄、許媛媛、Nico則成員新六人組留在韓國續拚出道，容容難過說：「其實在韓國受訓時一直在想這件事，覺得這一天來的好快，遺憾沒辦法以小熊的身分繼續走下去，也對這群好妹妹放不下心。」

年僅14歲Vicky則歌唱實力未達標準要求被淘汰，她表示：「當下雖有做好心理準備了但還是難過，不過同時也告訴自己至少努力過了，也不後悔。」成績在平均能力之上的BIDO竟以「能力不足、自願退往幕後沉澱發展」為由而離團，坦言赴韓前就因懷疑自己而產生退團念頭，她曾去北京當過練習生，歷經節目比賽及發片，但迷惘，她表示：「但這一年來的過程中，我也逐漸找到了自己真心喜歡和擅長的方向，在到了韓國訓練後幾經思考，也跟公司聊了很多次，終於清楚自己想要的，未來希望能花更多時間和心思來沈澱和精進自己的能力，往幕後製作和全方位音樂人的方向前進。」

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