「遭黃子佼當眾掀裙」小S尖叫賞巴掌！24年前影片網瘋傳
黃子佼繼去年捲入 ＃MeToo風波，日前剛與受害者網紅Zofia和解獲不起訴，豈料風波未平又生案外案，爆出長年購買未成年不雅片等行為，連日各界群起撻伐。有網友就挖出黃子佼過去與小S交往時，曾公開在節目中撩小S裙子，而小S則立刻賞黃子交耳光。
黃子佼與小S過去交往時曾一起主持《娛樂百分百》，其中有一集小S穿著草裙並露出美腿，而黃子佼見狀便問：「你怎麼露大腿？」黃子佼剛問完就用手去掀小S裙底，嚇得小S當場尖叫並甩了黃子佼耳光，當時現場工作人員也被黃子佼的舉動嚇壞，黃子佼則故作鎮定地笑說：「沒有東西啦，那個是緊身褲啦」、「好了可以了！不要再演家務事了！」
近日有網友再度挖出這段影片，網友們紛紛痛批：「掀裙子超噁==，到底怎麼會有女人愛他傻眼」、「最近黃子佼的新聞我現在真的覺得小s當初被分手很幸運」、「太噁了」、「只有我覺得黃子佼這時候就色色的嗎？⋯⋯不可能直接用手去掀吧」。
（影片請自00:05:06 開始觀看）
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