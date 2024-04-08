快訊

旗下嚮辣、初瓦56人食物中毒 王品集團致歉：沒任何理由推諉責任

地牛翻身！花蓮縣近海16點45分規模4.5地震 最大震度3級

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

「遭黃子佼當眾掀裙」小S尖叫賞巴掌！24年前影片網瘋傳

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
黃子佼在節目中公然掀開小S草裙。 圖/摘自「娛樂百分百」youtube
黃子佼在節目中公然掀開小S草裙。 圖/摘自「娛樂百分百」youtube

黃子佼繼去年捲入 ＃MeToo風波，日前剛與受害者網紅Zofia和解獲不起訴，豈料風波未平又生案外案，爆出長年購買未成年不雅片等行為，連日各界群起撻伐。有網友就挖出黃子佼過去與小S交往時，曾公開在節目中撩小S裙子，而小S則立刻賞黃子交耳光。

黃子佼與小S過去交往時曾一起主持《娛樂百分百》，其中有一集小S穿著草裙並露出美腿，而黃子佼見狀便問：「你怎麼露大腿？」黃子佼剛問完就用手去掀小S裙底，嚇得小S當場尖叫並甩了黃子佼耳光，當時現場工作人員也被黃子佼的舉動嚇壞，黃子佼則故作鎮定地笑說：「沒有東西啦，那個是緊身褲啦」、「好了可以了！不要再演家務事了！」

近日有網友再度挖出這段影片，網友們紛紛痛批：「掀裙子超噁==，到底怎麼會有女人愛他傻眼」、「最近黃子佼的新聞我現在真的覺得小s當初被分手很幸運」、「太噁了」、「只有我覺得黃子佼這時候就色色的嗎？⋯⋯不可能直接用手去掀吧」。

黃子佼在節目中公然掀開小S草裙，遭小S賞巴掌。 圖/摘自「娛樂百分百」youtube
黃子佼在節目中公然掀開小S草裙，遭小S賞巴掌。 圖/摘自「娛樂百分百」youtube

（影片請自00:05:06 開始觀看）

延伸閱讀

小鐘昔呼籲6歲童星「小心黃子佼」 影片網瘋傳

美女主播曾公開譴責黃子佼「臉書慘紅標」 網嘆：這世界不愛聽真相

16歲遭乾哥性侵！胡文英痛批「強暴犯是戒不掉病態」轟黃子佼：噁心

打死不簽保密條款！吹哨者揭「與黃子佼和解」內幕：憑什麼要我閉嘴

相關新聞

「遭黃子佼當眾掀裙」小S尖叫賞巴掌！24年前影片網瘋傳

黃子佼繼去年捲入 ＃MeToo風波，日前剛與受害者網紅Zofia和解獲不起訴，豈料風波未平又生案外案，爆出長年購買未成年不雅片等行為，連日各界群起撻伐。有網友就挖出黃子佼過去與小S交往時，曾公開在節目中撩小S裙子，而小S則立刻賞黃子交耳光。

大S婚內送禮物給他？具俊曄超高EQ「坦蕩回應汪小菲」

「國民姐夫」具俊曄即將在5月4日舉辦DJ SHOW，他今天接受媒體聯訪，自豪瘦了瘦了13公斤，現在維持177公分、75公...

焦糖哥哥終於向Apple道歉了 網友不埋單要求刪文

焦糖哥哥(陳嘉行)日前在臉書揭露Apple(黃暐婷)15歲時曾遭黃子佼逼迫拍裸照，事後遭Apple發文打臉，並請焦糖哥哥...

IU讚爆台粉！演唱會漏網鏡頭曝光 她「萌吞義美小泡芙」

韓國「國民妹妹」IU 7日在台北小巨蛋舉行世界巡演，IU的用心不只在演出內容上，演唱會團隊把她抵台後的花絮剪輯成影片，紀...

成龍白髮蒼蒼「瞬間老化」照片流出 本人親揭「真相」

武打巨星成龍7日迎來70歲生日，在慶生前夕被不少身邊朋友提醒已古稀之年，他今天很感慨，在微博發文，並回憶舊照，更澄清了日...

老高又翻車！「七龍珠」影片出現7大錯誤 急道歉下架影片

日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明，3月1日病逝後，不少YouTuber都製作影片來緬懷這位大師，而擁有615萬訂閱數的老高日前也發了相關影片，不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。