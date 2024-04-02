整鍋熱湯灑出！男星愛妻左半身遭燙傷 慶幸「跟孩子換了位置」

大陸男星杜淳的老婆王燦日前在社群透露在餐廳吃飯時發生燙傷的意外，曝光現場照及傷勢照，並慶幸好在孩子沒有受傷。

王燦1日帶著孩子在北京一家餐廳用餐，原本孩子是坐在她的位置，後來想到這是上菜的位置，所以就跟孩子換了位置，一開始大家都吃得很開心，後來服務生端來一個沸騰的石鍋湯，疑似是鍋子壞了，所以就整個滾燙的湯就灑在她的左半身，從胸口、手臂到大腿都被燙傷，讓她感到火辣辣的疼，最後她趕緊到醫院就醫。

王燦吐露公開這件事是要提醒大家盡量不要坐在上菜的位置，還好她跟孩子換了位置，不然後果就不堪設想，她也貼出餐廳現場照，還她的胸口、手臂都是一大片通紅，看完醫師後她也再曝現況，目前燙傷的地方開始出現水泡。

王燦曝光餐廳現場照，整鍋湯都打翻。 圖／擷自小紅書

王燦曝光手臂都燙傷。 圖／擷自小紅書

王燦曝光胸口都燙傷。 圖／擷自小紅書

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