小S一句話激怒蔡沐妍！馬俊麟曾被嫌「唱歌像鬧鬼」：已經很客氣
馬俊麟近來也開了podcast，第一集邀請太太梁敏婷一起聊最近熱門話題，蔡沐妍帶著女兒上「小姐不熙娣」節目，事後對於小S的提問「這是可以表演的嗎」感到生氣。
馬俊麟看過該集內容後，覺得小S講得話算很客氣了，談到以前曾上過「康熙來了」表演唱歌，唱完後被小S點評「你唱歌很像鬧鬼耶」，還提到也曾被一位知名評審批評唱歌沒有特色，但節目錄完後，那名評審又跑過來對他「其實你唱歌很有特色」，讓他感到一頭霧水，不知到底那句話是真的。
梁敏婷認為每個人對於話語解讀不同，蔡沐妍覺得被批評，但小S也許沒那個意思，而蔡沐妍太久沒上節目，所以當下沒有分辨出小S說的話是娛樂效果，還是真心話。
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