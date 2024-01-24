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77歲康凱遭檢調約談！「跟賴清德有關」他喊：我哪有

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影
康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

77歲資深藝人康凱24日出席關懷演藝人員基金會聯歡餐會分享近況，才提到近期忙著尋找平台，為資深藝人另闢表演空間，話鋒一轉，突然自曝遭檢警約談，提及原因，他回想疑似分享一段關於賴清德的紀錄影片，無奈道：「我經常跟人家說，演藝人員不要搞政治，我自己怎麼可能會做呢？」。

康凱表示，日前被檢調通知去做筆錄，「還是台中地檢署通知台北調查我，檢調要我去做筆錄。」，他回想原因，疑似在大選前因曾在，一與金門相關的網路社團上，分享一段關於賴清德的紀錄影片，因而遭人舉報在選前上傳賴清德的文宣有疑慮，他感到莫名：「我哪有傳？我在演藝圈超過50年，向來都很低調，我也常跟藝人朋友說不要接觸政治這一塊，因為我們藝人不適合，不要表態，不要搞這個。」

因此接到檢警通知電話，康凱相當意外，又說該影片在網上早已瘋傳，他看完就忘了自己是否分享，但絕非是選前表態。

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