滿島光「沒有眉毛」了！兩岸時尚照風格差很大 網驚：這是同一人？
日本女星滿島光和男星佐藤健主演《First Love初戀》擄獲大批觀眾的心，去年底還受邀來台，與許光漢搭檔擔任金馬獎頒獎嘉賓，2人互動可愛，被讚「同框畫面養眼」、「出場自帶BGM」。不過19日她為中國版《費加羅男士》拍攝的封面曝光，「沒有眉毛」的模樣，網友看了驚呼：是瘋了嗎？更與本月才曝光的台灣《VOGUE》封面作對比，直言：這是同一人？
中國版《費加羅男士》19日公開滿島光為雜誌拍攝的封面照片及影片，搭配妝容，還特別標記「沒有眉毛的滿島光」，讓網友紛紛開罵「這是在拍什麽？」、「把我光妹拍成這樣」、「誰選的片，好難看」等一片負評。
而宣傳文案寫道：「滿島沒有太大的物欲，所以積攢了一些積蓄。最想做的事情是用積蓄建個公園。」網友看到照片後直酸：「確實沒有太大的物欲你這拍的讓人一點想買的欲望都沒有。」
由於滿島光為台灣《VOGUE》拍攝的封面也於近日公開，網友翻出當時照片，直讚「好美」、「好有生命力」，甚至以「王家衛vs內地導演」來形容兩組時尚照的審美落差。
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