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歐陽娣娣自介「來自中國」網開酸 歐陽娜娜第一時間挺妹入「營」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
歐陽娜娜挺妹參加《創造營亞洲：泰國》。圖／截自微博／歐陽娣娣
歐陽娜娜挺妹參加《創造營亞洲：泰國》。圖／截自微博／歐陽娣娣

歐陽娣娣參加泰版創造營《創造營亞洲：泰國》，15日透過社群公開參賽形象照，當中自我介紹「來自中國」被台灣網友狂酸，引中國大陸網友力挺，而姊姊歐陽娜娜第一時間轉發並喊「是我的Babe DiDi」，大陸網友一片支持，表示要為娣娣打call，還有人期待歐陽娜娜去當嘉賓，姊妹合體。

泰版《創造營》日前官宣，導師包括透過《創造營2020》以「硬糖少女303」成員出道的泰籍華裔鄭乃馨、曾演出《黑幫少爺愛上我》並參加《披荊斬棘 第三季》的泰國男星羅杰夫、NCT泰籍成員TEN（李永欽），在影視歌、綜藝多方發展，大陸也具知名度的泰籍華裔 Mike D.Angelo（吳翊歌），GOT7成員出道的王嘉爾則擔任節目發起人。

此外，《創造營亞洲: 泰國》主題曲〈Summer Dream〉日前跨年時已公開。

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歐陽娜娜挺妹參加《創造營亞洲：泰國》。圖／截自微博／歐陽娜娜Nana
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