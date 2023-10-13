累到暴瘦還是要做公益！于美人這次「出手救石虎」

于美人13日率領「做好事小組」，與知名人氣烘焙坊「菓實日」聯手推出義賣餅乾，幫助「台灣石虎保育協會」一起拯救瀕臨絕種的台灣石虎。

于美人和「做好事小組」投入公益活動已經15年，今年她雖然忙著參選，但公益腳步沒有停下，希望以「15年，石虎年做好事」為保育動物盡一份心力。雖然保育動物沒有選票，但于美人本就不在乎，選區內的孩子她也照樣付出時間去照顧，就這樣累到整整瘦了3公斤，現在只剩51公斤。

于美人坦言她不懂政治語言，獨立參選的好處就是可以暢所欲言。所以她不會畫餅，直言中正和萬華區的需求迥異，「但要改變萬華，不是于美人一個人的事情，也不可能單靠于美人的力量」。她選擇一步一腳印，勤跑行程跟選民溝通理念，光是中元節、中秋節連假，她竟然能夠一口氣在一天內狂跑20個行程，每天走路絕對都超過一萬步。

不過她並未因此跟演藝圈脫節，主持搭檔沈玉琳入圍入圍金鐘獎，于美人與有榮焉，直誇沈玉琳其實飽讀詩書，自己也有給他服裝建議，相信典禮當天不會讓觀眾失望。

于美人提到，雖然自己主持方面沒入圍，但她擔任製作人的節目「回到小學那一天」有入圍金鐘獎。她笑說：「我其實每年都有準備服裝，但都沒機會穿。」 于美人與菓實日烘焙坊聯手做好事。記者王聰賢／攝影 于美人比出可愛手勢。記者王聰賢／攝影

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