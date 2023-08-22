「千年一遇美少女」想婚了？橋本環奈爆與公司交換條件

橋本環奈日前接下新戲，首度演出富士電視台十月日劇「特別命令！警視廳特別會計員」，挑戰飾演負責為經費把關的女警。同時卻傳出她可能準備閃婚，和男友中川大志好事將近。

24歲的橋本環奈擁有「千年一遇美少女」封號，她和中川大志相戀一年，因外型速配和粉絲好感度高，先前就被看好有閃婚的可能。

日媒「日刊現代」報導，橋本環奈疑似與經紀公司談妥交換條件，答應讓她結婚她才點頭接拍新劇。畢竟偶像藝人要結婚，勢必涉及廣告代言、電視台工作等多方觀感，目前他們戀情順利穩定，如果想進一步發展就要攜手獲得各界認可。

雖然這段時間偶爾會傳出他們已經分手的說法，但其實他們只是因為工作忙碌，不曾被拍到同框約會照片。事實上有民眾看過他們一起聚餐、一起出遊，感情始終相當甜蜜。

報導內提及他們最快年底或明年初就會閃電結婚，但目前雙方經紀公司對此八卦皆沒有回應。

中川大志。圖／摘自推特

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