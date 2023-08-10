能源政見列入核電 侯友宜：2040無煤台灣

國民黨總統參選人侯友宜昨天提出能源政見，主張將核電正式列入能源選項，明年若當選總統，第一任期將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，同時成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。他宣示，要做到環境永續、國家安全、降低空汙、永續轉型，達到「二○四○無煤台灣」。

侯友宜昨早與國民黨智庫執行長兼競辦議題組召集人柯志恩、國政顧問團召集人杜紫軍、能源專家梁啟源共同舉行記者會，說明能源政見。

侯友宜：2050淨零供電無虞

侯友宜說，他當選總統後的目標是二○三○減碳、二○三五低碳、二○四○無煤、二○五○淨零供電無虞；二○五○淨零排放是全世界共同目標，也是主軸，將發展再生能源，核電廠延役，取代燃煤發電，讓排碳嚴重造成空汙的燃煤慢慢被取代，這也是國際能源總署認定淨零排放成本最低的方式，要跟全世界接軌，必須以再生能源、核電廠延役的方式往前走。

針對外界關注的核電廠議題，侯友宜說，除三座核電廠的檢查整修外，核四一定會讓國內外能源專家參與，將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下重啟。另外，對於鴻海創辦人郭台銘曾主張的小型核電廠SMR，侯友宜說，經過國際認可，當然可以加入供電。

稱從頭到尾沒反對過核電

侯友宜表示，他從頭到尾沒有反對過核電，盼大家不要以訛傳訛，他重視的是核安，這是政府該有的態度，他當新北市副市長時，就經常把關核安，重視核安是每個人的責任，核安做好，當然可以用核電。

侯友宜指出，他要讓台灣供電無虞，降低排碳量，並確保能源安全，國際能源總署也特別提到，為達二○五○淨零排碳，現階段美、日、英、法等世界主流國家都繼續增加使用核電，台灣應與國際同步，加入主流方向，未來核電比例要不斷調整，才能讓產業在台灣生根，落實減碳、環境永續。

侯拿出他的能源政策配比圖指出，民進黨政府國發會資料顯示，在二○二五年要做到再生能源百分之廿、二○三○年要做到再生能源百分之卅，排碳能源可降到百分之七十；如依照他的計畫，排碳能源是可以在二○三○年降到百分之五十九，乾淨能源達到百分之四十一。

「美英法日也算深藍」？

關於重啟核能，民進黨認為侯友宜「被深藍綁架」，侯回應，重啟核電是國際主流趨勢，美國、英國、法國、日本算是「深藍」嗎？民進黨別老是用政治凌駕專業，能源問題應回歸科學與專業。他反批，民進黨有二個神主牌，一個台獨，一個非核家園，但選舉完，什麼都不做，或是做了做不成。

賴清德：台灣其實不缺電

民進黨總統參選人賴清德在昨天民進黨中常會上說，台灣其實不缺電，他當場拿出手機表示，根據台電公司資料，「今天備轉容量率約為百分之十，顯示供電充足」。民進黨發言人張志豪表示，核電議題對每一位新北市民來說都很沉重，侯友宜主張核一、核二、核三延役並推動核四重啟，請問侯友宜知道自己還是新北市長嗎？根本是「侯友宜參選人打臉侯市長」。