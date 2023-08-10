賴清德強調台灣不缺電

經濟日報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德昨（9）日在民進黨中常會中談及能源議題指出，台灣其實不缺電，建議中常委、各級民代可請民眾查詢當天的備轉容量率，賴更當場拿出手機搜尋，表示根據台電公司資料，昨天備轉容量率約10%，顯示供電充足。

據轉述，同時為民進黨總統參選人的賴清德在會中談及缺電議題，細數自己在行政院長任內就核定了七部天然氣機組，關於台灣缺不缺電的議題，建議黨公職可請民眾查詢當天的備轉容量率資訊，「台灣其實不缺電，台灣的電是夠的，不會不夠」。

針對能源議題，賴清德近日接受媒體專訪時說明，事實上，2022年台灣的綠能發電量已經超過核能發電，核能發電占比僅約5%而已，並不會造成外傳的大停電；目前備轉容量率約15%，簡單解釋就是今天發電100度，只用掉85度，還有15度的空間，所以2025年一定會缺電的傳言，從實際數字來看，並不合理。

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