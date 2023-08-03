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放任申辦再重罰 檢：NCC撇清把關責任

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導
台灣之星遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰1600萬元。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台灣之星遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰1600萬元。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

國家通訊傳播委員會ＮＣＣ日前遭檢察官批評為「打詐國家隊三大戰犯」之一，昨天終下重手，重罰將兩萬多個門號賣給八家企業社的電信業者台灣之星，並解釋重罰主因是未落實客戶實名認證（ＫＹＣ）。不過，熟悉人頭電信門號詐騙的檢察官批評，ＮＣＣ將責任推給業者，對前端主管機關自身把關責任隻字不提，恐是藉重罰轉移焦點，試圖卸責。

一名偵辦人頭門號詐騙經驗豐富的檢察官批評，現在電信詐騙著重在機房端和水房端間的資訊流，無論電子支付、數位錢包帳號，甚至是數位通貨交易帳戶的登記，全都需要門號發送驗證碼當認證，ＮＣＣ明知如此，之前卻毫無作為。

這名檢察官說，ＮＣＣ只要稍作調查就不難發現同一個人掌控多家企業社，每家企業社定期向電信業者申請數千個門號，這些門號明明已涉及詐欺等犯罪卻依然任由企業社繼續大量申辦，甚在未見業者具體改善下，僅因申請人陳情又恢復門號申請作業，ＮＣＣ明明有「訂約前查核不力、示警機制失效、未落實契約規範」疏失卻未檢討，今年六月中宣稱訂定「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」將把關責任丟給電信業者，根本是卸責。

今年六月，檢察官改革團體「劍青檢改」舉辦打詐研討會，檢察官點名主管電信門號的ＮＣＣ、主管銀行帳戶的金管會和主管第三方支付及數位通貨的數位部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙的三大戰犯，檢察官抱怨這三個部會未積極以行政手段為自身業務把關，是詐騙暴增造成民怨的幫凶，最後卻讓檢察官承擔苦果，更拖垮檢方辦案能量，無暇打擊其他不法犯罪。

電信詐騙 NCC 檢察官 門號 詐欺

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