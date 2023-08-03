新聞眼／門號餘毒已久 控管源頭徹底阻詐

台灣詐騙亂象叢生，電信門號落入詐團之手是關鍵原因，被罵許久的ＮＣＣ終於「硬」一回重罰電信業者，不過，門號亂象恐不止於此，ＮＣＣ仍須加強管控電信業者內部稽核才能有效阻詐。

相較於早年金光黨，現在詐騙集團必須擁有電信門號以通過ＯＴＰ驗證、銀行人頭帳戶供被害人匯款、第三方支付平台把贓款轉出台灣，因此，只要ＮＣＣ管好電信門號、金管會管好銀行人頭帳戶、數位部管好第三方支付平台，就能夠阻斷詐團後路，但偏偏三大主管機關都很不給力，也因此被檢察官批評是打詐國家隊三大戰犯。

或許被罵久了，過往總是輕罰電信業者的ＮＣＣ，這次難得硬了一回。檢視原因，主要是台灣之星踩到ＮＣＣ底線，這次並非「不小心」、「粗心大意」而未落實ＫＹＣ（客戶風險管理），而是有員工向詐團靠攏，不僅沒進行ＫＹＣ查核，還教導詐團如何取得電信門號、規避公司風險機制，協助詐團的作為任誰都看不下去。

ＮＣＣ早該祭出重罰了。以前，五大電信業者把門號轉賣給二類電信業者就不理門號去向，反正門號能出去、錢能賺進來就好；但今年六月ＮＣＣ公布「電信業者受理申辦電信服務風險管理機制指引」啟動行政查察機制後，五大電信業者就開始緊張了，尤其是掛牌上市的公司，擔心被裁罰會影響公司評比，不僅時時緊盯旗下門號有沒有落入詐騙集團之手，更經常關心批發出去的門號誰在使用？會不會出問題？

一般而言，電信業者批發出去的電信門號，除流向企業客戶，也會流到街頭巷尾的通訊行，ＮＣＣ指引新政策施行後，通訊行間開始風聲鶴唳。有通訊行透露，全台電信公司都被要求暫停提供隨插即用的上網ＳＩＭ卡，讓通訊行無法再輕易拿到門號。雖然生意受影響，但確實有效控管門號到處流竄，得到阻詐效果。

另外，小型電信業者以前為了衝刺門號業績，賣出去的門號都沒有作ＫＹＣ（客戶風險管理）控管，這也讓兩小電信業者在多年後的現在吃到苦果。今年以來，亞太電信、台灣之星都被重罰，付出高額罰金。